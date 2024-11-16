أخبار الاقتصاد اليوم: الذهب يهبط عالميًا إلى مستوى 2560 دولارا للأوقية.. النصر للسيارات تخطط لإنتاج مليون مركبة سنويا.. وقطاع الغزل يستهدف زيادة الصادرات لـ1.4 مليار دولار في 2025

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

تتخطى الـ 205 آلاف سيارة ملاكي، أعداد السيارات المرخصة في مصر خلال أكتوبر

كشفت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، إجمالي السيارات المرخصة في مصر السيارات التي تعمل بالوقود خلال شهر أكتوبر الماضي، بجانب السيارات التي تعمل بالبنزين وغاز والفئة الرابعة كهربائية، وهناك غاز فقط والنوع الأخير سولار وغاز.

أكثر المركبات مبيعًا في فئة سيارات البنزين والغاز في أكتوبر

ووفقا لما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات، حجم ترخيص السيارات الأجرة التي بلغت نحو 6593 سيارة، وبلغ ترخيص السيارات الملاكي 4821 سيارة، وعدد سيارات جمرك ملاكي 148 سيارة، ومركبات النقل 59 سيارة، وضم التقرير عدد المقطورات 50 مركبة، والأتوبيسات للمدارس 7 أتوبيسات، المقاطير الجمرك مركبة واحدة، والهيئات الدبلوماسية مركبة واحدة.

ارتفاع يصل لـ 4 جنيهات في زجاجة الزيت بالأسواق اليوم 16/11/2024

ارتفاع أسعار الزيت اليوم، سجلت أسعار زجاجة الزيت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ فما هي أحدث أسعار زجاجة الزيت في الأسواق؟

أسعار الزيت في المحال التجارية

«فيتو» تستعرض أسعار الزيت في المحال التجارية وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

1.5 جنيه ارتفاعًا في سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر زيت عباد الشمس بنحو 1.5 جنيه في اللتر مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 93.8 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 63 إلى 120 جنيهًا للتر.

جنيه ارتفاعًا في سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر زيت عباد الشمس سلايت بنحو جنيه في اللتر مقارنة بسعره السابق، وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 100 جنيه، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 75 جنيهًا إلى 130 جنيها للتر.

وزير الاتصالات يشهد إطلاق تراخيص جديدة لإنشاء وتشغيل مراكز الاتصال

شهد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم منح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تراخيص إنشاء وتشغيل مراكز الاتصال لسبع من كبرى الشركات العاملة في هذا المجال وهيّ شركة فودافون انترناشونال سيرفيسيز، وشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات لنظم المعلومات (إكسيد)، وشركة كونسنتركس، وشركة كابجميني ايجيبت، وشركة جينباكت ايجيبت، وشركة تي تي أي سي ايجيبت.

تعزيز دور مصر كمركز عالمي لخدمات التعهيد

جاء ذلك بحضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، في خطوة مهمة لدعم نمو قطاع مراكز الاتصال في مصر، تعزيزًا لدورها كمركز عالمي للخدمات الرقمية والتعهيد.

أكد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن العلاقة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات العاملة في مجال التعهيد هي علاقة شراكة ناجحة لتحسين مناخ التعهيد في مصر، وتعزيز مكانتها كمقصد جاذب للشركات العاملة في مجال صناعة التعهيد.

تصل لـ 50%، شعبة الملابس تكشف أبرز تخفيضات الجمعة البيضاء وتقدم نصيحة للمواطنين

أعلن عدد من محلات الملابس عن تقديم عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء الذي يوافق يوم 29 نوفمبر الجاري، فما هي نسب تخفيضات الجمعة البيضاء على أسعار الملابس وأهم النصائح للمستهلكين لتجنب التزاحم خلال هذا اليوم؟

مشاركة قوية لمحلات الملابس في عروض الجمعة البيضاء

قالت سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ إن محلات الملابس تشارك مشاركة قوية جدًا في عروض الجمعة البيضاء، وهي الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر من كل عام.

تخفيضات تصل لـ 50% على أسعار الملابس الجاهزة

وأوضحت سماح هيكل لـ «فيتو» أن نسبة تخفيضات الجمعة البيضاء على أسعار الملابس الجاهزة تتراوح ما بين 10 و50%، حيث تقدم المحال التجارية عروضا وتخفيضات كبيرة ومتفاوتة.

الجمعة البيضاء فرصة للمحلات والمواطنين مع قرب الأعياد

وأكدت حرص المحال التجارية على تقديم تخفيضات كبيرة خلال الجمعة البيضاء، موضحة أنها فرصة جيدة لزيادة مبيعات المحال التجارية، فضلًا عن كونها فرصة جيدة أيضًا للمواطنين لشراء احتياجاتهم خلال موسم الشتاء، إلى جانب قرب الجمعة البيضاء من فترات أعياد الميلاد ورأس السنة.

أونصة الذهب تفقد 100 دولار منذ فوز ترامب

تراجعت أسعار الذهب على مدار الأيام الماضية بصورة كبيرة تصل لـ 100 دولار تقريبا في سعر الأونصة العالمية، وذلك منذ حسم الانتخابات الامريكية لصالح دونالد ترامب في 7 نوفمبر.

وتراجع الأسعار العالمية ساهم في انخفاض السعر المحلي بصورة كبيرة حيث هوى سعر جرام 21 الأكثر انتشار في السوق المحلي بمقدار يتخطى الـ200 جنيه.

أسعار الذهب بالبورصة العالمية

انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.5٪ إلى 2560.74 دولارًا للأوقية، في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في ديسمبر بنسبة 0.8٪ إلى 2565.25 دولارًا للأوقية والذهب الفوري كان يعاني من انخفاض بنسبة 8% من أعلى مستوى قياسي سجله في أكتوبر.

المشاط: مصر حققت تقدمًا كبيرًا في مجال العمل المناخي بالدمج بين الجهود الوطنية والشراكات الدولية

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة نقاشية تحت عنوان «تعزيز حلول الطاقة المستدامة: رؤى من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر»، وذلك ضمن فعاليات قمة المناخ cop29 المنعقدة بأذربيجان خلال الفترة من 11-22 نوفمبر 2024.

مصر في السنوات الأخيرة أصبحت رائدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر

وشارك في الجلسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبروفيسور جيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، واليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وكانيكا تشاولا، رئيس مؤسسة الطاقة المستدامة للجميع، ومصطفى كمال، مدير برنامج العمل ذو الأولوية بمنظمة العمل الدولية، وجيميما نجوكي، رئيس قسم التمكين الاقتصادي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

الذهب يهبط عالميًا إلى مستوى 2560 دولارا للأوقية

مؤشر الذهب، هبطت أسعار الذهب عالميا اليوم السبت، لتصل إلى أدنى مستوى نحو شهرين تحت ضغط ارتفاع الدولار، وفي وقت ينتظر فيه المستثمرين بيانات اقتصادية أمريكية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للاسترشاد بها في التكهن بمسار أسعار الفائدة.

ماذا يحدث في تحركات الأسعار الآن؟

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.62 بالمئة، ليصل إلى مستوى 2560 دولارًا للأونصة، ومن جانبه قال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة "كيه.سي.إم تريد": "استسلم الذهب أمام صعود الدولار الأمريكي في أعقاب الانتخابات الامريكية ".

وأضاف: "يبدو أن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب تشكل زخما للدولار، ومن وجهة نظر تضخمية قد تؤدي هذه السياسات إلى إبطاء مسار خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 2025".

جمعية المصدرين: أوروبا وأمريكا تستحوذان على 70% من الواردات العالمية للمنسوجات

أكد محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين، إكسبولينك، أن الدول الأوروبية سواء في الاتحاد الأوروبي أو خارجه، وكذلك أمريكا الشمالية " الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا" تعد أسواق رئيسية لصادرات الملابس والمنسوجات المصرية.

أوروبا وأمريكا تستحوذان على 70% من الواردات العالمية في قطاع المنسوجات والملابس

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش معرض ديستنشن أفريقا، اليوم السبت أن أوروبا وأمريكا تستحوذان على 70% من الواردات العالمية في قطاع المنسوجات والملابس.

قطاع الغزل والمنسوجات يستهدف زيادة الصادرات لـ 1.4 مليار دولار في 2025

أكد المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن قطاع الغزل والنسيج شهد زيادة ملحوظة في معدلات التصدير خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت صادرات القطاع 1.2 مليار دولار في عام 2023، محققةً نموًا بنسبة 5%.

وأشار في تصريحات صحفية علي هامش فعاليات الدورة الثامنة من معرض Destination Africa 2024، إلى أن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع إلى 1.23 مليار دولار بنهاية 2024، ما يمثل نموًا متوقعًا بنسبة 10%.

زيادات صادرات القطاع بنهاية عام 2025

وكشف أن المجلس يستهدف زيادة صادرات قطاع الغزل والمنسوجات لتصل إلى 1.4 مليار دولار بنهاية 2025.

المشاط تبحث توسيع مظلة التعاون مع مسئولي الحكومات وشركاء التنمية خلال مؤتمر COP29 بأذربيجان

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية ومسئولي الحكومات خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان.

والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رشاد نبايف، وزير النقل والتنمية الرقمية الأذري، حيث يرأس الوزيران اللجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، كما التقت سامير شريفوف، وزير المالية الأذري، وذلك لبحث جهود دفع العلاقات المشتركة بين البلدين، والتعاون المستقبلي في مختلف مجالات التنمية.

مؤتمر المناخ COP29

وهنأت الدكتورة رانيا المشاط، جمهورية أذربيجان على استضافة مؤتمر المناخ COP29، الذي ينعقد في وقت حيوي حيث تشتد الحاجة إلى دفع جهود العمل المناخي، كما أشادت بحفاوة استقبال الوفد المصري المُشارك في المؤتمر.

الشيمى: النصر للسيارات بداية عهد جديد لإحدى القلاع الصناعية فى مصر

قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام في احتفالية شركة النصر لصناعة السيارات ببدء الإنتاج، بتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: "إنه لمن دواعي فخري وسروري أن نحتفل معنا في هذا اليوم التاريخي الذي يشهد بداية عهد جديد لإحدى القلاع الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، شركة النصر لصناعة السيارات، التي طالما كانت رمزًا للصناعة الوطنية في مصر".

واضاف إن هذه اللحظة التاريخية بإعادة إطلاق شركة النصر للسيارات - بعد سنوات طويلة من التوقف - ليست مجرد حدث صناعي بل هي تأكيد على إرادة الدولة المصرية والإصرار على النهوض بالصناعة الوطنية وبداية جديدة نحو تحقيق طموحاتنا الكبرىف ي مجال صناعة السيارات والمركبات، مضيفا إن النصر للسيارات" لم تكن يومًا مجرد شركة لإنتاج سيارات بل كانت في الماضي أحد أعمدة الصناعة المصرية، ورمزًا من رموز الابتكار والإنتاج المحلي.

وتابع:"ونحن اليوم، من خلال هذا المشروع، وفي ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نعيد تأهيل هذه الشركة العريقة، ونعيد إليها مكانتها وقدرتها على الإنتاج وفق أعلى معايير الجودة.. ونعيد بناء الثقة في الصناعة المصرية والأمل بمستقبل صناعي واعد".

دعم الدولة للقطاع الصناعي

فهذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود المشتركة والمثابرة المستمرة من قبل جميع العاملين في الشركة، ودعم الدولة المستمر للقطاع الصناعي في مصر، والحرص على إعادة تأهيل وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتواكب التطورات العالمية.

الإحصاء: 10.5 % زيادة في قيمة أجور العاملين بالقطاع العام 2022 /2023

أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت النشرة السنوية للإحصــاءات والمـــؤشـرات المـــــاليــة لشركـــات قطــــاع الأعمال العـام والقطاع العـــام(عـدا البنوك وشركات التأمين) لعــام 2022 /2023.

• قطاع الأعمال العام

-بلغت قيمـة الأصول الثابتة 871.3 مليـار جنيـه عـــام 2022/2023 مقابـــــل 737.2 مليــار جنيه عـام 2021 /2022 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 18.2٪.

-بلغت قيمـة مشروعات تحت التنفيذ 99.3 مليار جنيـه عـــام 2022 /2023 مقابـــــل 74.6 مليــار جنيه عام 2021 /2022 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 33.0٪.

-بلغت قيمــة صافي رأس المال المستثمر 860.8 مليـــار جنيـــه عـــام 2022/ 2023 مقابــل 776.6 مليـار جنيــه عـام 2021/2022 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 10,8٪

القطاع العــــام

بلغت قيمـة مشروعات تحت التنفيذ 49.2 مليار جنيـه عـــام 2022 /2023 مقابـــــل37.6مليــارجنيه عام 2021 /2022 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 30.8٪.

- بلغــت قيمـةصافي رأس المال المستثمر196.4 مليار جنيـه عـــام 2022 /2023 مقابـــــل 134.8 مليــار جنيه. عـام 2021 /2022 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 45.7٪.

وزير الاستثمار يفتتح معرض ديستنشن أفريكا ( صور)

افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ فعاليات الدورة الثامنة من المعرض الدولي "ديستنشن أفريكا" Destination Africa للملابس الجاهزة بالقاهرة، اليوم السبت وتستمر الفعاليات حتى غد الأحد.

وينظم المعرض سنويًّا كل من المجلس التصديري للملابس الجاهزة برئاسة فاضل مرزوق، والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات برئاسة هانى سلام، جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك.

التكامل الصناعي بين مصر ودول اتفاقية أغادير في قطاعي الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات

ويسهم معرض ديستنشن أفريكا فى إيجاد أفضل الفرص لخلق التكامل الصناعي بين مصر ودول اتفاقية أغادير في قطاعي الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات وتوجيهها إلى الأسواق العالمية خاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

"النصر للسيارات" تخطط لإنتاج مليون سيارة سنويا بالسوق المحلي

تشهد الصناعة المصرية انطلاقة جديدة، اليوم السبت، مع عودة شركة النصر للسيارات من جديد للعمل في السوق المحلي واعتزام تلبية احتياجات السوق المحلية، والتي تصل إلى نصف مليون سيارة سنويا جديدة.

ووقعت الحكومة العديد من الاتفاقيات مع الشركاء المختلفين لبدء الإنتاج المحلي من جديد في الشركة الصناعية العملاقة، وذلك ضمن خطة الدولة لاستغلال الأصول.

تستعرض فيتو أبرز المعلومات عن تاريخ شركة النصر للسيارات والمجهودات التي تمت لرفع كفاءة الشركة المحلية، وذلك بالتزامن مع إعلان الدولة المصرية التوسع في صناعة السيارات المصرية وعودة شركة النصر للسيارات مجددا للعمل والضخ في السوق المحلي، وعدم التفريط في الأصول المملوكة للدولة والتوجه نحو إنتاج نصف مليون سيارة سنويا والوصول مستقبلا إلى أكثر من مليون سيارة سنويا داخل شركة النصر.

سبق الإعلان عن عودة الشركات للعمل الكثير من المجهودات داخل وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات المعدنية.

المالية: نتطلع لشراكات القطاع الخاص دوليًا وإقليميًا بدلًا من التوسع فى السياسات الحمائية

أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، للسياسات المالية، أننا نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا، بدلًا من التوسع فى السياسات الحمائية؛ فالقطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن «الممارسات الحمائية» تُخل بمبادئ «التنافسية»، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.

مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية

وقال، في مؤتمر «استدامة الاستثمار» الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» بباريس، إن مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، وأن الإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة فى إطار زمني محدد.

