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اقتصاد

أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الخميس 14- 11- 2024

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر أسعار الذهب، اليوم الخميس، وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية وفقًا لآخر تحديث لها.

وتراجعت أسعار الذهب على مدار اليوم بصورة كبيرة في جميع الأعيرة، حيث فقد الجرام ما يقرب من 45 جنيها في الأسواق خلال تعاملات اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4068 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3560 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3051 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 28440 جنيهًا.

أسعار الذهب بالبورصة العالمية

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في شهرين تقريبًا يوم الخميس، متأثرة بشكل رئيسي بقوة الدولار بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم الأمريكي ظل ثابتًا، في حين أثرت التوقعات بمزيد من الإشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضًا على الأسعار.

ولكن الدولار الأقوى ظل يشكل ثقلًا رئيسيًا على أسواق المعادن، حيث ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في عام واحد بسبب عدم اليقين بشأن التوقعات طويلة الأجل لأسعار الفائدة.

انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.5٪ إلى 2560.74 دولارًا للأوقية، في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في ديسمبر بنسبة 0.8٪ إلى 2565.25 دولارًا للأوقية والذهب الفوري كان يعاني من انخفاض بنسبة 8% من أعلى مستوى قياسي سجله في أكتوبر.

اسعار الذهب اليوم، فيتو
اسعار الذهب اليوم، فيتو

تخفيض أسعار الفائدة

وكشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسباب الحقيقية وراء التوجه نحو خفض الفائدة.

وقالت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في بيان، عقب اجتماعها الذي استمر يومين إن "النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية".

وأشار صناع السياسات في الفيدرالي إلى هدوء أوضاع سوق العمل، بينما ما زال التضخم يواصل التحرك نحو المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتتراوح بين 4.50 % و4.75 %، وهو ما جاء متوافقًا مع التوقعات.

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