الجمعة 15 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يشهد غدا احتفالية عودة إنتاج "النصر للسيارات"

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا السبت، احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بإحياء الشركات الوطنية ودعم قطاع الصناعة المصرية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتحقيق استراتيجية توطين صناعة السيارات، خاصة الكهربائية، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

 

وتُعد شركة النصر لصناعة السيارات واحدة من أقدم الشركات الصناعية المصرية، حيث تأسست عام 1960 لتكون بمثابة قاعدة صناعية لإنتاج السيارات في مصر.
 

ومرت الشركة بمراحل صعود وهبوط منذ نشأتها، وكانت قد توقفت عن الإنتاج لسنوات طويلة بسبب التحديات الاقتصادية التي واجهتها.
 

وخلال السنوات الأخيرة، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا لإعادة إحياء الشركة، من خلال شراكات مع شركات دولية متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، بهدف إنتاج سيارات مصرية بتقنيات حديثة تراعي المعايير البيئية.

ويُتوقع أن تمثل هذه الخطوة علامة فارقة في قطاع الصناعة بمصر، خاصة مع توجه الحكومة لدعم التصنيع المحلي وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في المنطقة في مجال السيارات.

 

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