تخفيضات تصل لـ 75% على أسعار الملابس الرجالي في عروض الجمعة البيضاء

قدم عدد من المحال التجارية تخفيضات على أسعار الملابس الرجالي؛ بالتزامن مع عروض الجمعة البيضاء 2024، وهي الجمعة الأخيرة من نوفمبر التي توافق هذا العام يوم 29.

تخفيضات تصل لـ 75% على أسعار الملابس في الأسواق

وتراوحت التخفيضات على أسعار الملابس الرجالي ضمن عروض الجمعة البيضاء ما بين 20 و75%، وجاء سعر الملابس الرجالي من العلامات التجارية الشهيرة المستوردة أو المنتجة محليًا بعد تطبيق التخفيضات كالآتي:

أسعار الملابس الرجالي ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024، فيتو

أسعار الملابس الرجالي في المحال التجارية

بلغ سعر سويت شيرت مع غطاء رأس نحو 700 جنيه.

بلغ سعر كارجو جينز نحو 863 جنيهًا.

بلغ سعر سويت شيرت أوفر سايز برقبة مستديرة نحو 1000 جنيه.

بلغ سعر فيست بامب قصة عادية بياقة عالية وجيب نحو 2000 جنيه.

أسعار الجاكيت الرجالي في المحال التجارية

بلغ سعر جاكيت رجالي مبطن نحو 750 جنيهًا. بلغ سعر روب رجالي كاروه نحو 729 جنيهًا. بلغ سعر جاكيت كلاسيك نحو 1379 جنيهًا. بلغ سعر جاكيت جلد صناعي سليم فيت بياقة عالية نحو 2800 جنيه. بلغ سعر جاكيت بومبر خفيف جلد صناعي أوفر سايز بكابيشون قابل للإزالة نحو 3400 جنيه. بلغ سعر جاكيت قصة بياقة بولو نحو 3 آلاف جنيه.

أسعار البلوفر الرجالي في المحال التجارية

بلغ سعر بلوفر تريكو بيزك قصة عادية برقبة مستديرة نحو 800 جنيه.

بلغ سعر بلوفر تريكو بيزك سليم فيت هاف كول نحو 649 جنيهًا.

بلغ سعر بلوفر بأكمام طويلة نحو 300 جنيه.

بلغ سعر بلوفر برقبة على شكل «V» نحو 149 جنيهًا.

تراوح سعر بلوفر بقية دائرية بأكمام من 120 إلى 400 جنيه.

أسعار القميص الرجالي في المحال التجارية

بلغ سعر قميص قطن بأكمام نحو 710 جنيهات. بلغ سعر قميص كروهات بأكمام نحو 300 جنيه. بلغ سعر قميص بيزك نحو 600 جنيه.

أسعار الملابس الرجالي ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024، فيتو

أسعار البنطلون الرجالي في المحال التجارية

بلغ سعر بنطلون جينز سليم فت نحو 830 جنيهًا.

بلغ سعر بنطلون ميلتون نحو 647 جنيهًا.

بلغ سعر بنطلون فضفاض نحو 320 جنيهًا.

تراوح سعر بنطلون بخصر مرن من 149 إلى 229 جنيهًا.