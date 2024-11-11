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اقتصاد

بزيادة تصل لـ 4000 جنيه، ارتفاع أسعار الزيت الخام بالأسواق

أسعار الزيت اليوم
أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت في الأسواق، سجلت أسعار الزيت الخام تباينًا ملحوظًا خلال أحدث تعاملاتها، إذ ارتفع أسعار الصويا المكرر نحو 1000 جنيه مقابل استقرار المنزوع والخام.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار عباد الشمس والذرة والأولين بالأسواق

فيما سجلت أسعار الزيوت الخام الأخرى ارتفاعًا ملحوظًا، وتشمل سعر زيت عباد الشمس والذرة والأولين.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

البداية مع سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 56 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 57 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 62 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.
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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 67 ألف جنيه، بارتفاع 3000 جنيه عن سعره السابق.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 64 ألف جنيه، بارتفاع 4000 جنيه عن سعره السابق.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 64 ألف جنيه، بارتفاع 4000 جنيه عن سعره السابق.
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انخفاض جديد في سعر زجاجة الزيت بالأسواق

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طن الصويا يسجل ارتفاعا جديدا، أحدث أسعار الزيت الخام بالأسواق

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