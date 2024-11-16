"النصر للسيارات" تخطط لإنتاج مليون سيارة سنويا بالسوق المحلي

تشهد الصناعة المصرية انطلاقة جديدة، اليوم السبت، مع عودة شركة النصر للسيارات من جديد للعمل في السوق المحلي واعتزام تلبية احتياجات السوق المحلي، والتي تصل إلى نصف مليون سيارة سنويا جديدة.

ووقعت الحكومة العديد من الاتفاقيات مع الشركاء المختلفين لبدء الانتاج المحلي من جديد في الشركة الصناعية العملاقة، وذلك ضمن خطة الدولة لاستغلال الأصول.

تستعرض فيتو أبرز المعلومات عن تاريخ شركة النصر للسيارات والمجهودات التي تمت لرفع كفاءة الشركة المحلية، وذلك بالتزامن مع إعلان الدولة المصرية التوسع في صناعة السيارات المصرية وعودة شركة النصر للسيارات مجددا للعمل والضخ في السوق المحلي، وعدم التفريط في الأصول المملوكة للدولة والتوجه نحو إنتاج نصف مليون سيارة سنويا والوصول مستقبلا إلى أكثر من مليون سيارة سنويا داخل شركة النصر.

سبق الإعلان عن عودة الشركات للعمل الكثير من المجهودات داخل وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات المعدنية.

تاريخ إنشاء شركة النصر للسيارات

يعود تاريخ إنشاء شركة النصر لصناعة السيارات إلى صدور قرار وزاري عام 1957 بتشكيل لجنة تضم وزارة الحربية ووزارة الصناعة؛ لإنشاء صناعة سيارات اللوري والأتوبيسات في مصر، وتم دعوة شركات عالمية لإتمام ذلك، وبالفعل أسند هذا المشروع إلى شركة "كلوكنر-همبولدت-دوتيز" "Klöckner-Humboldt-Deutz (KHD)" الألمانية الغربية والمعروفة حاليا باسم "دويتز آ.جي" "Deutz AG"، وتم التوقيع على ذلك عام 1959، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 913 في 23 مايو 1960 بتأميم شركة النصر لصناعة السيارات، لتصبح ملكًا للحكومة المصرية، تم افتتاح خطوط التجميع في وادي حوف عام 1960، وتوالت عقود مشروعات تصنيع سيارات الركوب مع شركة NSU الألمانية وشركة فيات الإيطالية، والجرارات الزراعية مع شركة IMR اليوغسلافية والمقطورات مع شركة بلاوهيرد الألمانية.

الموازنة الجديدة ودعم صناعة للسيارات

استهدفت الشركات التابعة القابضة المعدنية إيرادات نشاط بقيمة 62.5 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 88% مقارنة بالمحقق فعليا العام المالي المنتهي في 30 /6/ 2023، وصافي ربح مستهدف نحو 17 مليار جنيه بزيادة نسبتها 94% عن العام المالي المالي المنتهي في 30 /6/ 2023، وزيادة مستهدفة في الصادرات بنحو 130% لتصل إلى ما يقرب من 32 مليار جنيه.

وفي شركة النصر للسيارات جرى حاليا تطوير البنية التحتية وتأهيل خطوط الإنتاج بالتزامن مع المفاوضات المتقدمة مع عدة شركاء محتملين لإنتاج مركبات متنوعة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في مجال التعدين لتعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات الطبيعية وإقامة صناعات تحويلية.

صناعة السيارات في مصر

أكد المهندس محمد شيمي في تصريحات سابقة له أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتوطين صناعة السيارات في مصر، خاصة في ظل توفر مختلف المقومات والإمكانات للتوسع في هذه الصناعة، مشيرًا إلى أن شركة النصر للسيارات تعد أحد الكيانات الصناعية الهامة التي تمتلك اسمًا كبيرًا وتاريخًا وعلامة تجارية عريقة، وتحرص الوزارة على تنميتها وتطويرها ودعمها بالتكنولوجيا الحديثة ومواكبة التطور العالمي في صناعة السيارات، وبحث فرص الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي وتحقيق قيمة مضافة للصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي.

اليوم، رئيس الوزراء يشهد احتفالية عودة "النصر للسيارات" للإنتاج

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج، في خطوة تُعد من أبرز المحطات في مسيرة دعم القطاع الصناعي في مصر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية الدولة لدعم صناعة السيارات المحلية، لا سيما في مجال السيارات الكهربائية، حيث تتطلع الحكومة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتُعد شركة النصر للسيارات إحدى الشركات الرائدة في تاريخ صناعة السيارات في مصر، إذ تأسست في عام 1960، وأنتجت العديد من الطرازات المحلية التي كانت تُلبي احتياجات السوق المصري.

وبعد سنوات من التوقف، تعود الشركة اليوم إلى الإنتاج مجددًا في إطار خطط الحكومة لإحياء الصناعات الوطنية وتطويرها.

من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة نقلة نوعية في صناعة السيارات المصرية، خاصة مع توجيه الحكومة نحو تصنيع السيارات الكهربائية وتوطين هذه الصناعة في مصر.