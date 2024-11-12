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اقتصاد

تبدأ من 60 جنيهًا، تعرف على أسعار زجاجة الزيت في الأسواق

أسعار الزيت اليوم
أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

تباين أسعار الزيت اليوم، سجلت أسعار زجاجة الزيت تباينًا ملحوظًا؛  فما أحدث أسعار زجاجة الزيت في الأسواق؟

أسعار الزيت في المحال التجارية

«فيتو» تستعرض أسعار الزيت في المحال التجارية وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

70 قرشًا ارتفاعًا في سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر زيت عباد الشمس بنحو 70 قرشًا في اللتر مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 81.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 60 إلى 100 جنيه للتر.

50 قرشًا انخفاضا في سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية، انخفض سعر زيت عباد الشمس سلايت بنحو 50 قرشًا في اللتر مقارنة بسعره السابق، وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 84.6 جنيه، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 63 جنيهًا إلى 104 جنيهات للتر.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

50 قرشًا انخفاضا في سعر زيت الذرة بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية، انخفض سعر زيت الذرة  بنحو 50 قرشًا مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت ذرة نحو 96.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 74 إلى 115 جنيهًا للتر.

ارتفاع سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفع سعر زيت الذرة كريستال بنحو 1.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر لتر زيت ذرة كريستال نحو 99.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 74 إلى 120 جنيهًا للتر.

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بزيادة تصل لـ 4000 جنيه، ارتفاع أسعار الزيت الخام بالأسواق

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انخفاض جديد في سعر زجاجة الزيت بالأسواق

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