الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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اقتصاد

تعزيز التعاون بين غرفة صناعة الملابس الجاهزة مع الجانب الليبي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء


وجهت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات الدعوة إلى عدد من التجار ورجال صناعة الملابس  في الجانب الليبي  لزيارة المعارض التي تدعمها الغرفة بالقاهرة وعقد لقاءات  تجارية مع رجال القطاع  لزيادة علاقات التعاون الاقتصادي بين الجانبين.


 

 

 

وأكد الدكتور هاني قداح المدير التنفيذي للغرفة بأن تلك الدعوة  تأتي  بعد  مشاركة  الغرفة ضمن  وفد لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية والذي شارك  في ملتقى التعاون والتكامل الاقتصادي بين دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية.

 

 

  وعقب اللقاءات التي عقدها الجانب المصري  مع وزير الاقتصاد والتجارة الليبي  محمد الحويج والسيد محمد الرعيض رئيس الاتحاد العام للغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبى بحضور السفير المصري بطرابلس.

  حيث تناولت اللقاءات بحث سبل تعزيز وتنمية علاقات  التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات الصناعية وكيفية زيادات صادرات الملابس  المصرية الي الجانب الليبي وتلبية احتياجات السوق المحلية هناك  وتذليل الصعوبات التي  تواجه الطرفين.

 

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غرفة صناعة الملابس الجاهزة إتحاد الصناعات صادرات الملابس المصرية

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