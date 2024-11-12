الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض كبير فى سعر الجنيه الذهب، أقل من 30 ألف جنيه فى الصاغة

الجنيه الذهب، فيتو
الجنيه الذهب، فيتو

سعر الجنيه الذهب، تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 400 جنيه، خلال حركة تداولات الـ 48 ساعه الماضية، في محلات الصاغة ختاما لموجة الارتفاعات الجنونية السابقة.

وترصد "فيتو” آخر التطورات في الأسعار على مدار الساعة.

 

حركة أسعار الجنيه الذهب فى تعاملات اليوم 

 سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 حوالى  29440 جنيها. 

 

الجنيه الذهب - فيتو 
الجنيه الذهب، فيتو 

 

الاستثمار في الجنيه الذهب

 ويفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

تعرف إيه عن الجنيه الذهب؟

ويعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

 

الجنيه الذهب - فيتو 
الجنيه الذهب، فيتو 

 

أنواع الجنيه الذهب (مصلحة الموازين والدمغة) 

الجنيه المغلف

 ويتم سك  الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء، ويمكن بيعه في أي مكان.

الجنيه غير المغلف

الجنيه غير المغلف غير مدموغ في  مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن هناك صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي فعند شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك.

 

ما هي أحجام العملات الذهبية؟

يمكن القول أن هناك أحجامًا متنوعة للعملات الذهبية وتشمل الآتى:

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 2 جرام من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراط.

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 8 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراط.

  • نصف جنيه ذهب = 4 جرامات.

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 4 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراط.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

¼ جنيه ذهب ½ جنيه ذهب 1 جنيه ذهب افضل طرق الاستثمار اسعار الجنيه الذهب الاستثمار في الجنيه الذهب الإستثمار في الذهب الجنيه الذهب اليوم الجنيه الذهب الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء الجنيه المغلف الجنيه غير المغلف الذهب اليوم الذهب اليوم الثلاثاء

مواد متعلقة

انخفاض كبير فى أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 في الصاغة

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

سعر الدولار في 5 بنوك اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024

سعر جرام الذهب مساء الإثنين 11 نوفمبر 2024 في الصاغة

سعر الدولار اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في 5 بنوك

سعر جرام الذهب الاثنين في الصاغة 11 نوفمبر 2024

الأكثر قراءة

براتب 8 آلاف ريال، فتح باب التقديم على وظائف للمصريين في السعودية

بعد فيديو طبيبة النساء، كيف تتعامل المستشفيات مع أطفال السفاح

انخفاض كبير فى سعر الجنيه الذهب، أقل من 30 ألف جنيه فى الصاغة

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 في الصاغة

شفت العصفورة، تعليق صادم من توفيق عكاشة على أزمة الطبيبة وسام شعيب بقضية حمل السفاح

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

شرط وحيد يمنع برشلونة من التعاقد مع محمد صلاح

10 سلع مصرية تخترق الاسواق الخارجية في 2024

منوعات

المزيد

رائد فضاء يوضح سبب دخول طاقم كرو 8 للمستشفى بعد عودتهم للأرض

باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع

الأسطورة واليوتيوبر، ما المبلغ الذي يتقاضاه مايك تايسون مقابل مواجهة جيك بول؟

تار بايت، ميلانيا ترامب ترفض لقاء السيدة الأولى، والسر درج ملابسها الداخلية

المزيد

خدمات

المزيد

براتب 8 آلاف ريال، فتح باب التقديم على وظائف للمصريين في السعودية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

بعد التحذير من منخفض السودان المدمر، ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أكلات تقوية مناعة طفلك وحمايته من الأمراض المعدية في الشتاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهارده" من 157 سنة، مولد مؤسس الطريقة الحامدية الشاذلية، الشيخ سلامة الراضي

فضائل سورة الحج وآراء العلماء في مكان نزولها والأحاديث الواردة فيها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (2 - 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads