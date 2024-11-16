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الحكومة: خطة واضحة لتوطين صناعة السيارات في مصر (فيديو)

أسعار السيارات، فيتو
أسعار السيارات، فيتو
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قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن شركة النصر للسيارات تمر بمرحلة تطوير شاملة، وهناك خطة واضحة لتوطين صناعة السيارات في مصر.

 

صناعة السيارات الكهربائية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "صناعة السيارات الكهربائية هي المستقبل، ونحن عازمون لتوطينها في مصر".

 

زيادة المكون المحلي في السيارات

وأكد: نستهدف الوصول بالمكون المحلي لشركة النصر لـ70% خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الاحتياجات السنوية من السيارات تقترب من 500 ألف سيارة لذلك هناك خطة لتوطينها والاستفادة من تصدير جزء من الإنتاج.

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أسعار السيارات

ولفت إلى أن شركة النصر للسيارات تعمل على تصدير منتجاتها إلى بعض الدول خلال الفترة المقبلة، وتستهدف إنتاج أكثر من 20 ألف سيارة سنويا بمكون محلي يصل لـ50%.

وأكد: أنه من المتوقع انخفاض أسعار السيارات في السوق المحلي، مع زيادة المكون المحلي وتخفيض المنتج المستورد من الخارج، وهذا الأمر يمكن أن تلعبه شركة النصر التي تستهدف المنافسة بقوة. 
 

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