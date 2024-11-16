الحكومة: خطة واضحة لتوطين صناعة السيارات في مصر (فيديو)

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن شركة النصر للسيارات تمر بمرحلة تطوير شاملة، وهناك خطة واضحة لتوطين صناعة السيارات في مصر.

صناعة السيارات الكهربائية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "صناعة السيارات الكهربائية هي المستقبل، ونحن عازمون لتوطينها في مصر".

زيادة المكون المحلي في السيارات

وأكد: نستهدف الوصول بالمكون المحلي لشركة النصر لـ70% خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الاحتياجات السنوية من السيارات تقترب من 500 ألف سيارة لذلك هناك خطة لتوطينها والاستفادة من تصدير جزء من الإنتاج.

أسعار السيارات

ولفت إلى أن شركة النصر للسيارات تعمل على تصدير منتجاتها إلى بعض الدول خلال الفترة المقبلة، وتستهدف إنتاج أكثر من 20 ألف سيارة سنويا بمكون محلي يصل لـ50%.

وأكد: أنه من المتوقع انخفاض أسعار السيارات في السوق المحلي، مع زيادة المكون المحلي وتخفيض المنتج المستورد من الخارج، وهذا الأمر يمكن أن تلعبه شركة النصر التي تستهدف المنافسة بقوة.

