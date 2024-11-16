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اقتصاد

محمد قاسم: معرض "ديستنشن أفريقيا" فرصة استراتيجية لتعزيز صادراتنا من المنسوجات والملابس الجاهزة

فعاليات معرض Destination
فعاليات معرض Destination Africa

 أكد المهندس محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، أن معرض Destination Africa للملابس الجاهزة الذي انطلقت فعالياته اليوم السبت، بالقاهرة، يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الصادرات المصرية في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك” والمفوض العام للمعرض: إن الدورات السابقة قد شهدت نجاحًا مبهرًا على مستوى العارضين المشاركين والمشترين الدوليين من مختلف العلامات التجارية العالمية، وهو ما أكسب المعرض شهرة ذائعة بين مصنعي ومصدري المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات في مصر وأفريقيا. 

 معرض Destination Africa

وأشار في تصريحات صحفية على هامش فعاليات المعرض إلى أن معرض Destination Africa أصبح بمثابة نافذة تصديرية جديدة تدعم خطط زيادة الصادرات والنفاذ إلى الأسواق البديلة والواعدة لصناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات.

وأشار إلى أن التواجد القوي للمصنعين المصريين والأفارقة إلى جانب المشترين الدوليين من مختلف أنحاء العالم يعزز الثقة بالمنتجات المصرية، ويضعها على خريطة الأسواق العالمية. 

وأضاف قاسم أن المعرض قد أسهم على مدار الدورات السابقة في فتح أسواق جديدة وزيادة حجم الصادرات المصرية في هذا القطاع الحيوي، مما يدعم الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية.

مشاركة أكثر من 100 عارض من مصر وأفريقيا

وقال إنه من المتوقع أن يشهد  المعرض مشاركة أكثر من 100 عارض من مصر وأفريقيا على سبيل المثال لا الحصر، الجزائر وبنين وتنزانيا فضلا عن مشاركة أكثر من 200 مشترٍ دولي من أشهر العلامات التجارية العالمية ذات الخبرة والمعرفة الواسعة في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات.

وانطلقت الدورة الثامنة لمعرض Destination Africa 2024 16 - 17 نوفمبر الجاري اليوم السبت. 

ويأتي تنظيم المعرض في إطار التعاون المشترك بين المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" يستعد المعرض لاستقبال عدد كبير من العارضين والمشترين في نسخته الجديدة 

الملتقى التجاري الأهم في القارة الأفريقية

ويعد المعرض هو الملتقى التجاري الأهم في القارة الأفريقية المتخصص في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات في مصر وأفريقيا، حيث إنه يجمع مصنعي المنسوجات والملابس الجاهزة من مصر والدول الأفريقية مع المشترين الدوليين من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد.

وتكمن أهمية المعرض في تعزيز فرصة زيادة صادرات مصر وأفريقيا لمختلف أنحاء العالم من خلال إتاحة فرص لعقد لقاءات ثنائية للتبادل التجاري وفتح مجالات للتصدير واقتحام أسواق جديدة، حيث تقوم فكرة المعرض الاساسية علي التعاون المشترك بين الدول الأفريقية لعرض كل منتجاتها المميزة وإلقاء الضوء على مزاياها التنافسية

وشهد المعرض خلال السنوات الماضية نجاحًا ونموًا ملحوظًا من حيث عدد العارضين، وكسب ثقة المشترين الدوليين. 

ومن المرتقب زيارة عدد كبير من العلامات التجارية العالمية لأول مرة، والذي يعد أحد أكبر مؤشرات النجاح مع تزايد عدد الزوار عامًا تلو الآخر، بما ساهم بدوره في إبراز اسم Destination Africa، ووضعه على خريطة المعارض الدولية، كما أدى إلى تعزيز ثقة المصدرين المصريين والأفارقة فضلًا عن المشترين الدوليين في المعرض.
 

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المهندس محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك اكسبولينك معرض Destination Africa

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