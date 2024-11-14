حماية المستهلك يحذر من الاشتراك في مسابقات وجوائز الشركات خلال الجمعة البيضاء

حذر جهاز حماية المستهلك، المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة، والاشتراك في أي مسابقات للحصول علي جوائز مجانية من إحدي الشركات، وذلك من خلال الدخول علي أحد الروابط للحصول علي الجائزة.

وأهاب الجهاز بالمواطنين بتجاهل هذا النوع من الرسائل التي قد تُشكل في بعض الأحيان انتهاك لخصوصية مُستخدميها.

كما حذر الجهاز جموع المستهكلين من الإشتراك في أي مسابقة سواء من خلال وسائل الإعلام او وسائل التواصل الإجتماعى، إلا بعد التأكد من إخطار (جهاز حماية المستهلك ).

وفي حالة رغبة المستهلك في الإشتراك في أي مسابقات، يرجى التأكد من الشروط الآتية:

عدم الاشتراك في المسابقات إلا بعد التأكد من وجود رقم اخطار الجهاز في الإعلان ( هذه المسابقة تمت بإخطار جهاز حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2024 ).

- وذلك تطبيقا لنص المادة (14)من قانون حماية المستهلك والتي نصت علي عدم جواز الإعلان عن المسابقات إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.

وفي حالة مخالفة نص المادة 14 من القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.

وأهاب الجهاز بالتُجار والموردين المشاركين في موسم تخفيضات الجمعة البيضاء - الإلتزام بأحكام قانون حماية المستهلك.

وطالب جهاز حماية المستهلك الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة يرجي التواصل وذلك من خلال الوسائل التالية:

الإتصال بالخط الساخن ( 19588) من خلال الخط الأرضي.

إرسال الشكوى عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاي - ابل ستور.

إرسال الشكوى عن طريق الرابط التالي : http://shakwa.cpa-mobile.com/

إرسال الشكوى إلكترونيًّا من خلال الموقع الرسمي للجهاز: https://cpa.gov.eg/ar-eg/

إرسال الشكوى عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع facebook " جهاز حماية المستهلك المصري ".

التوجه إلى مقر الجهاز الرئيسي الكائن ب 96 أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية، أو من خلال كافة الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.