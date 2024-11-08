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خارج الحدود

خسيس، بايدن يعلق على أحداث أمستردام

أحداث أمستردام، فيتو
أحداث أمستردام، فيتو

عبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن إدانته الهجمات على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في  أمستردام، ووصفها بأنها "خسيسة" وقال إنها "تعكس لحظات مظلمة في التاريخ عندما تعرض اليهود للاضطهاد" على زعمه.

 

بايدن يدين الهجوم على مشجعي مكابي الإسرائيلي

وأضاف بايدن في منشور على "إكس" أن الولايات المتحدة على اتصال بالمسؤولين الإسرائيليين والهولنديين، مضيفا "يجب علينا محاربة معاداة السامية بلا هوادة أينما ظهرت".

 

تفاصيل أحداث أمستردام بين الإسرائيليين وداعمي فلسطين

وكان مشجعو فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي الذين كانوا في أمستردام لحضور مباراة ضد أياكس قد تعرضوا للهجوم الليلة الماضية من جانب ما وصفتها رئيسة البلدية بأنها "مجموعات كر وفر معادية للسامية". 

 

وتلقى خمسة أشخاص على الأقل العلاج في المستشفى لكنهم خرجوا جميعًا في وقت لاحق اليوم الجمعة.

 

تمزيق علم فلسطين في أمستردام

وعلى النقيض من الرواية الإسرائيلية، أكد شهود عيان من أمستردام، اليوم الجمعة، أن عددًا من المشجعين الإسرائيليين بدأوا الاستفزازات عبر تمزيق أعلام فلسطينية كانت مرفوعة على واجهات بعض المنازل التي يقطنها مغاربة مقيمون في المدينة.

 

وأفادوا، بأن "الشرطة الهولندية لم تتدخل لمواجهة أو وقف مشجعي النادي الإسرائيلي عن تمزيق الأعلام الفلسطينية"، لتتطور الأمور لاحقًا إلى اعتداءات ومواجهات.

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