الجمعة 08 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

بعد أحداث أمستردام، وزير الداخلية الفرنسي: لن نلغي استضافة مباراة منتخبنا مع إسرائيل

شرطة امستردام،فيتو
شرطة امستردام،فيتو

أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو أن فرنسا لن تغير خططها بشأن استضافة مباراة منتخبنا مع إسرائيل ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الأسبوع المقبل.

فرنسا لن تغير خططها بشأن استضافة مباراة مع إسرائيل

وقال الوزير الفرنسي إنه برغم العنف الذي تعرض له مشجعو كرة قدم إسرائيليون في أمستردام ستجرى المباراة في موعدها.

وذكر ريتايو في منشور على إكس "فرنسا لن تتراجع لأن ذلك يعني الاستسلام في مواجهة التهديدات بالعنف ومعاداة السامية".

ويتصاعد التوتر في فرنسا على خلفية أسلوب إسرائيل في الحرب على غزة.

 وتعد فرنسا موطن أكبر جالية يهودية وأكبر جالية مسلمة في أوروبا.

وقالت إسرائيل إنها سترسل طائرتين لإعادة مشجعي فريق كرة قدم إسرائيلي من هولندا بعد هجمات وقعت في الشوارع ووصفها المسؤولون بأنها معادية للسامية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تدخل شرطة مكافحة الشغب لفض اشتباكات بالشوارع، فيما كان بعض المهاجمين يرددون عبارات مناهضة لإسرائيل.

وتخطط شرطة باريس لنشر أكثر من ألفي فرد أمن حول الاستاد الذي تقام فيه المباراة يوم الخميس 14 نوفمبر، حسبما ذكرت محطة بي.إف.إم التلفزيونية.

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