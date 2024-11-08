الجمعة 08 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

أول تعليق من رئيس وزراء هولندا على أحداث أمستردام

رئيس وزراء هولندا،فيتو
رئيس وزراء هولندا،فيتو

قال رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف: إن الهجمات على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين كانت مروعة، وإنها تُعد مؤشرًا على تزايد معاداة السامية في هولندا.

هجمات مشجعي كرة القدم الإسرائيليين

ووفق ما نقلته وكالة أنباء "رويترز"، قال سخوف للصحفيين على هامش قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بودابست: أشعر بالخجل مما حدث في هولندا كانت ليلة مروعة.

وفي اتصال أجراه، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع نظيره الهولندي سخوف، قال إنه "ينظر بمنتهى الجدية" إلى الهجمات التي وصفها بأنها "معادية للسامية والمدبرة ضد مواطني " والتي شهدتها أمستردام. وطالب بزيادة الأمن للمجتمع اليهودي في هولندا.

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