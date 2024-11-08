الجمعة 08 نوفمبر 2024
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اعتداءات ومطاردات في الشوارع لجماهير فريق إسرائيلي في أمستردام

أفراد من الشرطة الهولندية،
أفراد من الشرطة الهولندية، فيتو

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عشرات الإصابات قد وقعت في صفوف جماهير فريق مكابي تل أبيب في أمستردام عقب مباراة للفريق الإسرائيلي ضد فريق أياكس في العاصمة الهولندية، حيث تعرضوا لهجوم من قبل متظاهرين داعمين لفلسطين.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم إنه قد وقعت عشرات الإصابات بين دهس وطعن، فيما ترددت أنباء عن انقطاع الاتصال بأحد مشجعي الفريق الإسرائيلي، كما أكد الإعلام الإسرائيلي أن بعض الإصابات خطيرة.

وأضافت أن الكثير عالقين في المدينة وفي حالة ذعر.

من جهته وفي أول مهمة له عقب توليه وزارة الخارجية، قال جدعون ساعر « نقوم بمتابعة الأحداث الخطيرة في أمستردام مع الجهات الرسمية هناك، وعلى أي شخص إسرائيلي أو يهودي يواجه ضائقة في هذه اللحظات أو يعلم عن حدث يجري الآن الاتصال على الرقم الطارئ للخارجية الإسرائيلية».

وأفادت وسائل إعلام أن نتنياهو قد اتصل بوزير الخارجية جدعون ساعر لمتابعة ما يحدث.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إنها تجري اتصالات لمتابعة الموقف مع المسؤولين الهولنديين، فيما قالت وسائل إعلام عبرية أن هناك اتصال مرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظيره الهولندي.

ويجري سفير إسرائيل في هولندا اتصالات مع الحكومة الهولندية للدفع بتعزيزات لإنقاذ جماهير الفريق الإسرائيلي.

 

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