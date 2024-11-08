الجمعة 08 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

شرطة أمستردام: إصابة 5 واعتقال 62 مشجعا عقب مباراة طرفها فريق إسرائيلي

امستردام، فيتو
امستردام، فيتو

 أعلنت شرطة أمستردام أن خمسة أشخاص أصيبوا ونُقلوا إلى المستشفى بعد اندلاع أعمال شغب عنيفة أعقبت مباراة كرة القدم بين فريقي أياكس الهولندي ومكابي تل أبيب.

وأفادت الشرطة في بيان لها أنه تم اعتقال 62 شخصًا على خلفية هذه الأحداث، وأكدت أن التحقيقات جارية حول تقارير تفيد بوقوع احتجاز رهائن محتمل خلال أعمال الشغب.

 كما أشارت الشرطة إلى أنها عثرت على عدد من الأشخاص الذين سبق الإبلاغ عن فقدانهم خلال الفوضى.

تواصل السلطات الأمنية في هولندا تكثيف جهودها لمعرفة تفاصيل الحادث والتوصل إلى أسباب اندلاع الشغب الذي أثار مخاوف واسعة بين سكان المنطقة.

 

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