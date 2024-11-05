أخبار الفن اليوم: إليسا تحيي حفلا في القاهرة 16 نوفمبر.. محمد إمام يتحدث عن صحة الزعيم.. وحصاد سيني جونة للمواهب الناشئة

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها استعداد المطربة اللبنانية إليسا لإحياء حفل غنائي في القاهرة 16 نوفمبر الجاري.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

تحيي الفنانة اللبنانية إليسا حفلًا غنائيًّا في مصر يوم 16 نوفمبر الجاري.

قال الفنان محمد إمام، إن والده الزعيم عادل إمام يعد حالة فنية استثنائية في تاريخ الفن المصري، مشيرا إلى أنه بصحة جيدة ويستمتع بأوقاته مع الأسرة.

يشارك فيلم "تيتا" بطولة منى هلا وإخراج أحمد سمير في قسم البانوراما بالدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقرر إقامته في الفترة من 13 نوفمبر الي 22 نوفمبر الجاري.

طرح الفنان أحمد بتشان، منذ قليل فيديو كليب الأغنية الرئيسية لألبومه الجديد “من غير زعل” وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب.

قال الفنان أشرف عبد الباقي : إن لديه بيزنس خاصا في مجال المطاعم، وأنه عندما اتجه لهذا المجال لم يقصد به أي منافسة على الإطلاق، باعتبار أنه أفتتح مطعم خاص بجانب عدد آخر من الفنانين وأبرزهم تامر حسني.

شاركت وزارة الثقافة، ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، في ندوة "إحياء القاهرة التراثية"، والتي تم خلالها عرض آليات تكاتف وتكامل أجهزة الدولة في الحفاظ على التراث، وإعادة ترميم المناطق ذات القيمة، وإعادة تأهيل المناطق الخطرة.

قالت الدكتورة عزة هيكل، أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن، وعميد كلية اللغة والإعلام، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن عمل يسرى الجندى بوزارة الثقافة المصرية وتقلد العديد من المناصب بها كانت بمثابة فرصة له ليقدم من خلال مسرح الدولة العديد من كتاباته.

شهد هذا العام توسعًا ملحوظًا لمبادرة "سيني جونة للمواهب الناشئة"، التي أصبحت مظلة لبرامج مهرجان الجونة السينمائي المخصصة لدعم المواهب الشابة والناشئة، مع إطلاق برنامجين جديدين هما "سيني جونة للمواهب الناشئة: النجوم الصاعدة" و"سيني جونة للمواهب الناشئة: زوايا".

نشرت الفنانة حنان مطاوع عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام صورة لشخصيتها بمسلسلها الجديد “صفحة بيضا”.