رامي صبري وأحمد سعد وبهاء سلطان وإليسا على مسرح واحد بالكويت 25 أكتوبر
يستعد مسرح أرينا الكويت لأضخم حفلات موسم الكويت 2024 من خلال تواجد 4 نجوم دفعة واحدة يوم 25 أكتوبر القادم تحت شعار «رباعية الموسم».
رباعية الموسم
الحفل يضم كلا من النجم رامي صبري والنجم أحمد سعد والنجم بهاء سلطان والنجمة إليسا للمرة الأولى معا على مسرح واحد بالكويت في حفل واحد.
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