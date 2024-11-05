فيلم "تيتا" يشارك في قسم البانوراما بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يشارك فيلم "تيتا" بطولة منى هلا وإخراج أحمد سمير في قسم البانوراما بالدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقرر إقامته في الفترة من 13 نوفمبر الي 22 نوفمبر الجاري.

أحداث الفيلم

الفيلم مدته 22 دقيقة، إنتاج i am a film وتدور أحداثه في إطار من الرعب حول علاقة أم بابنها والتي تتعقد كثيرًا بعد أن يحاول إقناعها بأن جدته (أمها) لم تمت بعد، وهو العمل الثالث للمخرج أحمد سمير، بعد أن سبق وقدم فيلمه القصير الأول "زفة" الذي حصل على عدة جوائز دولية، وفيلم "ميرا" الذي تدور أحداثه في برلين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



