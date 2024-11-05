الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

فيلم "تيتا" يشارك في قسم البانوراما بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بوستر الفيلم، فيتو
بوستر الفيلم، فيتو

يشارك فيلم "تيتا" بطولة منى هلا وإخراج أحمد سمير في قسم البانوراما بالدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقرر إقامته في الفترة من 13 نوفمبر الي 22 نوفمبر الجاري. 

أحداث الفيلم

 

الفيلم مدته 22 دقيقة، إنتاج  i am a film وتدور أحداثه في إطار من الرعب حول علاقة أم بابنها والتي تتعقد كثيرًا بعد أن يحاول إقناعها بأن جدته (أمها) لم تمت بعد، وهو العمل الثالث للمخرج أحمد سمير، بعد أن سبق وقدم فيلمه القصير الأول "زفة" الذي حصل على عدة جوائز دولية، وفيلم "ميرا" الذي تدور أحداثه في برلين.

 

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مني هلا الفنانة منى هلا مهرجان القاهرة السينمائي الفن اخبار الفن

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