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ثقافة وفنون

وزير الثقافة يُهنئ رئيس جهاز التنسيق الحضاري لفوزه بجائزة اتحاد الآثاريين العرب

المهندس محمد أبو
المهندس محمد أبو سعدة

هنأ الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لفوزه بجائزة "الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان" التي يمنحها الاتحاد العام للآثاريين العرب في مجال تحفيز الوعي المجتمعي بقيمة التراث وحمايته لعام 2024.

فوز المهندس محمد أبو سعدة بجائزة الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان

وأكد وزير الثقافة أن هذا التكريم يُعد تتويجًا لجهود مخلصة بذلها المهندس محمد أبو سعدة، من خلال مشروعات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، مشيدًا بجهوده الدؤوبة المستمرة في تعزيز الوعي بالهوية والتعريف برموز مصر من خلال عدد من المشروعات الهامة، مثل مشروع تطوير القاهرة الخديوية، ومشروع "حكاية شارع"، و"عاش هنا".

وكان الدكتور محمد الكحلاوي، رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، قد أعلن فوز المهندس الاستشاري محمد أبو سعدة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بجائزة الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان في مجال تحفيز الوعي المجتمعي بقيمة التراث وحمايته لعام 2024، وذلك بعد موافقة مجلس الآثاريين العرب بالإجماع، لدوره الكبير في إعداد مشروعات قومية تهدف إلى حماية ذاكرة الأمة المصرية وبصفته من أوائل الرواد الذين حرصوا على الثقافة المجتمعية بالآثار، اتخذ من المباني الأثرية مراكز ثقافية، مثل: قصر الأمير طاز، وبيت المعمار، وقبة الغوري. إلى جانب المشروعات القومية التي تهدف إلى الحفاظ على ذاكرة الأمة.

ومن المقرر أن يتسلم المهندس أبو سعدة الجائزة ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي السابع والعشرين للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، في التاسع من نوفمبر القادم، بمقر الاتحاد في مدينة الشيخ زايد.

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