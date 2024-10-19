أشرف عبد الباقي يكشف الفرق بين سوكسيه ومسرح مصر

عبر الفنان أشرف عبد الباقي عن سعادته بعد نجاح عرض المسرحية الأولى "عريس البحر" كأول عرض في مشروعه المسرحي الجديد "سوكسيه" لدعم المواهب الشابة وعروضهم المسرحية الناجحة.

سوكسيه ومسرح مصر

وكشف عبد الباقي خلال لقائه مع منصة سبيسيالي الإماراتية الفرق بين مسرح مصر وسوكسيه، قائلا "سوكسيه تجربة مختلفة تماما لأن مسرح مصر شباب كانوا معايا وهدفنا عروض للضحك فقط لكن هنا دي مسرحيات قائمة بالفعل بأبطالها ومن تأليفهم وإخراجهم وإضاءتهم وكل شيء وأنا مجرد بحاول أساعدهم لأن عروضهم ممتعة وصعبان عليا أو حرام تتشاف مرة واحدة بس".

كان أشرف عبد الباقي، أطلق مبادرة تحت اسم "سوكسيه" ليتيح فرصًا للفنانين الشباب من مختلف المجالات الفنية، سواء في المزيكا أو المسرح أو الستاند أب كوميدي أو العروض المتنوعة بشكل عام، لتقديم عروضهم على مسرح الريحاني بمنطقة وسط البلد.

وقال الفنان أشرف عبد الباقي، عبر فيديو نشره على حسابه على إنستجرام: "تعالوا اعرضوا عندنا.. شباب كثير يحبون التمثيل ولديهم مواهب في المزيكا وستاند أب كوميدي ويقدمون عروضًا جادة أو كوميدية".