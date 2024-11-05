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ثقافة وفنون

محمد إمام: "مفيش حاجة اسمها رقم واحد، الزعيم وبس حالة خاصة في التاريخ" (فيديو)

محمد إمام، فيتو
محمد إمام، فيتو

قال الفنان محمد إمام، إن والده الزعيم عادل إمام يعد حالة فنية استثنائية في تاريخ الفن المصري، مشيرا إلى أنه بصحة جيدة ويستمتع بأوقاته مع الأسرة.

 

محمد إمام: الزعيم رقم واحد 

وقال محمد إمام خلال تصريحات تليفزيونية: “مفيش حاجة اسمها رقم واحد، الزعيم بس هو اللي رقم واحد دا حالة خاصة في التاريخ”.

 

 

 

 

ومن ناحية أخرى، بدأ الفنان محمد إمام والمخرجة شيرين عادل، رحلة البحث عن نجمة شابة لتشارك إمام بطولة مسلسل “الكينج”، وذلك بعد أن اعتذرت الفنانة مي عز الدين عن المسلسل، ما تسبب في أزمة لفريق العمل، الذين كانوا مشغولون بالتحضير للمسلسل وإنطلاق التصوير.

ومن بين النجمات المرشحات لبطولة المسلسل الفنان أسماء أبو اليزيد، إلا أنها لم توافق بشكل نهائي، ومن المفترض أن تقرأ سيناريو العمل وأن تتخذ القرار بشأن مشاركتها.

مسلسلات محمد إمام وشيرين عادل

وقبيل الكينج”.. جمعت نجاحات درامية قوية لكل من المخرجة شيرين عادل ومحمد إمام محمد صلاح العزب، إذا حققا معا نجاحا مدويا من خلال أعمال عرضت بمواسم رمضانية مختلفة.

فكان أول عمل درامي من بطولة محمد إمام والمعنون بــ “هوجان” من توقيع شيرين عادل.. ومسلسل هوجان صدر عام 2019، وتدور الأحداث حول شاب مُلقب من أهل منطقته الشعبية بـ “هوجان”، نظرًا لكونه من ذوي القدرات الخارقة، حيث نراه يسحب سيارات بيده دون مساعدة أحد، كما يثني العملات المعدنية بأصابعه وفمه ويبرع في أكل الزجاج، لتذيع شهرة “هوجان” في الأفق، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع... وشارك محمد إمام بطولة العمل كل من؛ محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، رياض الخولي، والفنان الكبير صلاح عبد الله… وجاء من تأليف صلاح العزب.

 

كذلك حقق الثلاثي محمد إمام وشيرين عادل ومحمد صلاح العزب نجاحا شعبيا من خلال مسلسل الدراما “النمر” الذي عرض فى 2021 تدور أحداث المسلسل حول شاب صعيدي شجاع يلقب بالنمر (محمد إمام)، يتخفى إبان هربه من مجموعة تجار اسلحة تريد قتله على يد بعض من رجال الصاغة فتسعفه فتاة بعد صدمه بالسيارة حيث يفقد ذاكرته نتيجة الحادثة لتبدأ أحداث المسلسل في اطار من دراما الغموض والتشويق.

 

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