أشرف عبد الباقي: أهم حاجة في البيزنس إننا نفتح بيوت ومنشيلش الفلوس

قال الفنان أشرف عبد الباقي : إن لديه بيزنس خاصا في مجال المطاعم، وأنه عندما اتجه لهذا المجال لم يقصد به أي منافسة على الإطلاق، باعتبار أنه أفتتح مطعم خاص بجانب عدد آخر من الفنانين وأبرزهم تامر حسني.

أشرف عبد الباقي: مفيش منافسة في البيزنس

وقال أشرف عبد الباقي: الموضوع مش منافسة ولكن الأهم أنه لو في حد فاتح هذا المشروع، يجب أن يكون لديه هدف، وهو أن يكون في بيوت مفتوحة.

وأضاف عبد الباقي في تصريحات تلفزيونية:" إن الفلوس اللي ربنا كرمنا بيها متبقاش متشالة ومستني أن أخد منها العائد بتاعها، لكن أهم من الفلوس أنك تشتغل وتفتح بيوت وتشغل الناس، لو حد دخل بالنية دي، يارب كله يبقوا منافسين لبعض.