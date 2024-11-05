عزة هيكل: يسري الجندي هو كاتب صاحب قضية وكان يدافع عنها دائما بكتاباته

قالت الدكتورة عزة هيكل، أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن، وعميد كلية اللغة والإعلام، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن عمل يسرى الجندى بوزارة الثقافة المصرية وتقلد العديد من المناصب بها كانت بمثابة فرصة له ليقدم من خلال مسرح الدولة العديد من كتاباته.

وجاء ذلك خلال الندوة التي أقامتها جمعية محبي الفنون الجميلة منذ قليل حول الكاتب المسرحي الراحل يسري الجندي بعنوان “يسرى الجندى عاشق التراث الشعبى” بمقرها بجاردن سيتي.

وأكدت أن كتابات يسري الجندي تنقسم إلى ثلاث جوانب وهي التراث الشعبي لكتابة السير الملحمية واستخدمه لينتقد الحاضر ويلقي بظلاله على الماضي بدلا من مهاجمة الواقع على وجه الخصوص النظام الاقتصادي حيث كان يهتم بالاشتراكية ومنها: السيرة الهلالية.

والجانب الثاني هو التاريخي حيث قدم “جمهورية زفتى” والتي تناول من خلالها يوسف الجندي ويتحدث عن الحرية والصراع مع الاحتلال وسيطرة المال على السلطة ونظام الإقطاع، وقدم “الطارق” عن طارق بن زياد، وقدم “عنترة” كذلك والتي لم تحظى بالاهتمام المستحق، وقدم “رابعة العدوية” كمسرحية وكذلك دراما.

والجانب الثالث هو الاجتماعي حيث قدم به التوأم وناقش من خلالها فترة جمال عبد الناصر وهاجم الانفتاح الاقتصادي الذي كان ضده.

يسري الجندي كاتب صاحب قاضية

وأضافت الدكتورة عزة أنه كان كاتب صاحب قضية سياسية والتي كانت تتمحور دائما حول من يحكم والذي كان من وجهة نظره الشعب، وكان كذلك ضد الرأسمالية وغيرها العديد من القضايا التي ناقشها من خلال أعماله.

وأوضحت ان كتابات يسري الجندي لها طابع مسرحي أكثر من الدرامي لذلك لم يكن يهتم بكتابة القصة نفسها وانما ما يريد ان يناقشه من خلال العمل والفكرة التي يبغي ان يوصلها مثل الحرية والعدالة وغيرها.

وكانت الندوة بحضور الدكتورة عزة هيكل، أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن، عميد كلية اللغة والإعلام، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وعضو المجلس القومى للمرأة ورئيس اللجنة الثقافية بالمجلس، عن دراما يسرى الجندى والكاتب أحمد عبد الرازق أبو العلا، الناقد الفنى، المدير السابق لإدارة النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة جمال محمد شقرة،أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس السابق، والتي دارها الكاتب الصحفى محمد نوار.

الكاتب المسرحي يسري الجندي

يسري علي الجندى هو كاتب مسرحي وسيناريست ولد في محافظة دمياط، عمل بوزارة الثقافة منذ عام 1970، وتقلد العديد من المناصب حتي وصل لمستشارًا لرئيس الهيئة للشئون الفنية والثقافية حتى أحيل للمعاش في 5 فبراير 2002م، كان عضو لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة لعدة سنوات، وعضو لجنة الدراما العليا باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وظهر الجندي لاول مرة بمسرحيته المثيرة للجدل بأواخر الستينيات “ما حدث مع اليهودي التائه مع المسيح المنتظر” وتتالت بعدها مسرحيات مهمة حيث توجت اجتهاداته عام 1981 بحصوله على جائزة الدولة التشجيعية في المسرح ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى ثم جائزة الدولة للتفوق عام 2005 للفنون.