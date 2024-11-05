أخبار الحوادث اليوم: حريق يلتهم 3 طوابق بمعرض أثاث في دمياط.. سرقة شقة مؤرخ للأسرة الملكية.. والداخلية تنظم الملتقى الأول للمواطنة الرقمية
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
السيطرة على حريق التهم 3 طوابق بمعرض أثاث في دمياط
تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب في معرض أثاث دمياط والتهمت النيران محتويات عقار مكون من 3 طوابق، فيما أصيب 3 أشخاص بحالات اختناق.
مصرع وإصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الساحلى
لقى شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الساحلى، اليوم الثلاثاء، ونقلت سيارات الاسعاف المصابين الى المستشفى والجثامين إلى المشرحة.
بلاغ للنيابة يتهم تيك توكر شهيرة بالتحريض على الفسق
تقدم أحد المحامين ببلاغ لـنيابة القاهرة الجديدة الكلية يتهم فيه تيك توكر شهيرة بالتحريض على الفسق والفجور.
التحقيق مع المتهمين بسرقة شقة مؤرخ للأسرة الملكية، المسروقات تقدر بملايين الجنيهات
تباشر نيابة العجوزة، التحقيقات مع المتهمين بسرقة شقة مؤرخ للأسرة الملكية، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة.
الداخلية تنظم الملتقى الأول للمواطنة الرقمية
نظمت أكاديمية الشرطة الملتقى الأول للمواطنة الرقمية تحت شعار (تعلم – احمى – احترم) بمركز بحوث الشرطة، بمشاركة عدد من قيادات وزارتي الداخلية والشباب والرياضة، ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وبحضور عدد من طلبة الجامعات المصرية وكلية الشرطة.
التحقيقات تكشف كواليس سقوط فتاة من شرفة شقة صديقها ببولاق أبوالعلا
تواصل بولاق أبوالعلا الجزئية، تحقيقاتها الموسعة في واقعة مصرع فتاة سقطت من شرفة بالطابق الثالث بأحد العقارات السكنية، أثناء قضاء ليلة حمراء، بمنطقة بولاق أبو العلا.
زوج سيدة حاولت إنهاء حياتها بالنزهة: مشاجرة عادية وتفاجأت بتناولها أقراص أدوية الضغط والسكر
استمعت نيابة النزهة لأقوال زوج ربة منزل حاولت التخلص من حياتها بسبب خلافات أسرية.
ماكينات الرى والدراجات النارية أبرزها، سقوط 19 لصًا لارتكاب جرائم سرقات
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة – أسوان – البحيرة - المنيا) من ضبط 19 لصًا لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة، من بينها حضانة ذوى الهمم والدراجات النارية وماكينات الرى والمساكن.
سقوط عنصرين إجراميين بقليوب والشيخ زايد بحوزتهما مخدرى البودر بـ25 مليون جنيه
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط عنصرين إجراميين بالجيزة والقليوبية لحيازتهما كمية من مخدر البودر "الحشيش الاصطناعى".. قدرت قيمتها المالية بحوالى 25 مليون جنيه.
عامل يقتل سائقا ويذبح شقيقه بسبب خلاف على شقة ببولاق الدكرور
أقدم عامل على قتل سائق بطعنه نافذة بالصدر وذبح شقيقه بطعنة في الرقبة من سلاح أبيض "سكين" بسبب خلاف على شقة.
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