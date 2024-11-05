أخبار الحوادث اليوم: حريق يلتهم 3 طوابق بمعرض أثاث في دمياط.. سرقة شقة مؤرخ للأسرة الملكية.. والداخلية تنظم الملتقى الأول للمواطنة الرقمية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب في معرض أثاث دمياط والتهمت النيران محتويات عقار مكون من 3 طوابق، فيما أصيب 3 أشخاص بحالات اختناق.

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الساحلى، اليوم الثلاثاء، ونقلت سيارات الاسعاف المصابين الى المستشفى والجثامين إلى المشرحة.

تقدم أحد المحامين ببلاغ لـنيابة القاهرة الجديدة الكلية يتهم فيه تيك توكر شهيرة بالتحريض على الفسق والفجور.

تباشر نيابة العجوزة، التحقيقات مع المتهمين بسرقة شقة مؤرخ للأسرة الملكية، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة.

نظمت أكاديمية الشرطة الملتقى الأول للمواطنة الرقمية تحت شعار (تعلم – احمى – احترم) بمركز بحوث الشرطة، بمشاركة عدد من قيادات وزارتي الداخلية والشباب والرياضة، ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وبحضور عدد من طلبة الجامعات المصرية وكلية الشرطة.

تواصل بولاق أبوالعلا الجزئية، تحقيقاتها الموسعة في واقعة مصرع فتاة سقطت من شرفة بالطابق الثالث بأحد العقارات السكنية، أثناء قضاء ليلة حمراء، بمنطقة بولاق أبو العلا.

استمعت نيابة النزهة لأقوال زوج ربة منزل حاولت التخلص من حياتها بسبب خلافات أسرية.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة – أسوان – البحيرة - المنيا) من ضبط 19 لصًا لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة، من بينها حضانة ذوى الهمم والدراجات النارية وماكينات الرى والمساكن.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط عنصرين إجراميين بالجيزة والقليوبية لحيازتهما كمية من مخدر البودر "الحشيش الاصطناعى".. قدرت قيمتها المالية بحوالى 25 مليون جنيه.



أقدم عامل على قتل سائق بطعنه نافذة بالصدر وذبح شقيقه بطعنة في الرقبة من سلاح أبيض "سكين" بسبب خلاف على شقة.





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