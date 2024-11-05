التحقيقات تكشف كواليس سقوط فتاة من شرفة شقة صديقها ببولاق أبوالعلا

تواصل بولاق أبوالعلا الجزئية، تحقيقاتها الموسعة في واقعة مصرع فتاة سقطت من شرفة بالطابق الثالث بأحد العقارات السكنية، أثناء قضاء ليلة حمراء، بمنطقة بولاق أبو العلا.

وجاء في تحقيقات النيابة والتحريات، أن المجني عليها، كانت بصحبة شاب داخل شقته، لقضاء وقت معًا، وحدثت بينهما مشادة بسبب الخلاف على المقابل المادى، حيث رفض إعطاءها المبلغ، وتشاجر معها وهددها بالاعتداء عليها وآخرين، لينتهي الأمر بها إلى الهروب من تهديداته عبر شرفة الشقة لتسقط جثة هامدة أسفل العقار.



وأمرت النيابة بتشريح جثة الفتاة، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وكذلك عرض الشاب المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات، وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

ورد بلاغ إلى قسم شرطة بولاق أبوالعلا من الأهالي، يفيد بسقوط فتاة من شرفة في الطابق الثالث بأحد العقارات، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع البلاغ لكشف الملابسات.

بالانتقال تبين وجود جثة فتاة في العقد الثالث من العمر ترتدي كامل ملابسها وبها كسور وسحجات ونزيف بأماكن متفرقة من الجسد، وتم نقل الجثمان الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات.