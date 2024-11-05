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حوادث

ماكينات الرى والدراجات النارية أبرزها، سقوط 19 لصًا لارتكاب جرائم سرقات

سقوط 19 لصًا لارتكاب
سقوط 19 لصًا لارتكاب جرائم سرقة، فيتو

 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة – أسوان – البحيرة - المنيا) من ضبط 19 لصًا لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة، من بينها حضانة ذوى الهمم والدراجات النارية وماكينات الرى والمساكن.

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 فى مديرية أمن الجيزة؛ ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة (بعض الأجهزة والمعدات الكهربائية) من داخل حضانة لرعاية الفئات الخاصة والكائنة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
 

وفى مديرية أمن أسوان، ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بارتكاب واقعة سرقة مركبة "تروسيكل" من أحد الأشخاص وتهديده بسلاح أبيض "سكين" بدائرة مركز شرطة إدفو.

ماكينات الرى والدراجات النارية أبرزها، سقوط 19 لصًا لارتكاب جرائم سرقات 

 وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المركبة المستولى عليها والسلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة. 

وفى مديرية أمن البحيرة؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من (9 أشخاص "لـ 7 منهم معلومات جنائية" من بينهم عميل سيء النية) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (19 واقعة سرقة بنفس الأسلوب)، وتم بإرشادهم ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها.

وفى مديرية أمن المنيا، ضبط تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى ومواتير المياه من الأراضى الزراعية بأسلوب "كسر قواعد تثبيتها"، بإستخدام (دراجة نارية "تروسيكل بدون لوحات معدنية" – 3 عربات حديدية "كارو") بدائرة مركز شرطة العدوة، وبحوزتهم (3 قطع سلاح أبيض – مبلغ مالى – الأدوات المستخدمة فى وقائع السرقات).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (14 واقعة سرقة بذات الأسلوب)، وأضافوا بتصرفهم فى المسروقات بالبيع لعميلهم سيىء النية (عامل – مقيم بدائرة المركز) تم ضبطه، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها، وكذا "الدراجة النارية – العربات الحديدية" المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة.
 

كما ضبط (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة متعلقات (حارس عقار بدائرة المركز ) والتعدى عليه بجسم سلاح نارى "مسدس"، محدثًا إصابته بجروح قطعية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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