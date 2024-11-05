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حوادث

التحقيق مع المتهمين بسرقة شقة مؤرخ للأسرة الملكية، المسروقات تقدر بملايين الجنيهات

تحقيق
تحقيق

تباشر نيابة العجوزة، التحقيقات مع المتهمين بسرقة شقة مؤرخ للأسرة الملكية، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة.

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تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من مأمور قسم شرطة العجوزة بتلقيه بلاغا من مؤرخ الأسرة الملكية المتحدث باسم الملك أحمد فؤاد، بسرقة شقته بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت  قوة أمنية إلى الشقة لفحص البلاغ.

وذكر مؤرخ الأسرة الملكية ماجد فرج، في بلاغه، أن لصوصا تسللوا إلى شقته حيث اكتشف سرقة 56 كتابًا نادرا، وتمثال من البرونز للملك أحمد فؤاد، وتمثال آخر أكريليك، من داخل الشقة.

 

شكلت الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتوصلت تحريات المباحث إلى تحديد هوية المتهمين وأن المتهم الرئيسي حارس العقار بالاشتراك مع 7 آخرين، وألقي القبض على 7 منهم، وبحوزتهم جزء من المسروقات المستولى عليها.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة المتهمين للكشف عن مكان باقى المسروقات.

وقال مقدم البلاغ: إن المسروقات بلغت ملايين الجنيهات، وكانت داخل مخزن مغلق منذ سنين تم سرقته بالكامل، وهي عبارة عن 8 تماثيل مستنسخة من أسرة محمد على وكتاب من ألبومات مصر الملكية سعر النسخة بآلاف الجنيهات، ونسخ من مجلة مصر المحروسة، وبعض المقتنيات الأثرية.

 

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الادارة العامة لمباحث الجيزة نيابة العجوزة سرقة شقة مؤرخ للأسرة الملكية مديرية أمن الجيزة المتحدث باسم الملك أحمد فؤاد

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