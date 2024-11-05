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حوادث

سقوط عنصرين إجراميين بقليوب والشيخ زايد بحوزتهما مخدرى البودر بـ25 مليون جنيه

سقوط عنصرين إجراميين
سقوط عنصرين إجراميين بقليوب والشيخ زايد بحوزتهما مخدرى البود

 نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط عنصرين إجراميين بالجيزة والقليوبية لحيازتهما كمية من مخدر البودر "الحشيش الاصطناعى".. قدرت قيمتها المالية بحوالى 25 مليون جنيه.
     

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصرين إجراميين) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وترويجه على عملائهما، مُتخذان من دائرة (مركز شرطة قليوب بالقليوبية- قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما (10 كيلو جرامات لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" – فرد خرطوش وعدد من الطلقات - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى")، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (25 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
 

 

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أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الشيخ زايد الشيخ زايد بالجيزة

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