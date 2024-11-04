النيابة تستدعي زوج سيدة حاولت التخلص من حياتها في النزهة
أمرت نيابة النزهة بالاستعلام عن الحالة الصحية لربة منزل، حاولت التخلص من حياتها بسبب خلافات أسرية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات واستدعاء زوج السيدة لسماع أقواله.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من مستشفى الدمرداش للسموم، يفيد بوصول سيدة حاولت التخلص من حياتها بعد تناولها كمية كبيرة من العقاقير.
وتم إجراء الفحوصات الطبية وإنعاش للسيدة وتمكن الاطباء من إنقاذ حياتها وإجراء الاسعافات الاولية لها.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق.
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