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حوادث

زوج سيدة حاولت إنهاء حياتها بالنزهة: مشاجرة عادية وتفاجأت بتناولها أقراص أدوية الضغط والسكر

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

استمعت نيابة النزهة لأقوال زوج ربة منزل حاولت التخلص من حياتها بسبب خلافات أسرية. 

وقال الزوج إن خلافًا نشب بينه وبين زوجته كأي خلاف يحدث بين المتزوجين وتعالت أصواتهم.

وأضاف الزوج أنه لم يضرب زوجته وعقب فض المشاجرة بينهما تفاجأ بأنها تعاني من مغص شديد وعلم منها أنها تناولت كمية من أقراص أدوية الضغط والسكر بشكل كبير فحملها وهرول بها الي مستشفى السموم وتمكن من إنقاذ حياتها.


تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من مستشفى الدمرداش للسموم، يفيد بوصول سيدة حاولت التخلص من حياتها بعد تناولها كمية كبيرة من العقاقير.


وتم إجراء الفحوصات الطبية وإنعاش للسيدة وتمكن الاطباء من إنقاذ حياتها وإجراء الاسعافات الاولية لها.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق.


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