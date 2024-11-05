السيطرة على حريق التهم 3 طوابق بمعرض أثاث في دمياط

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب في معرض أثاث دمياط والتهمت النيران محتويات عقار مكون من 3 طوابق، فيما أصيب 3 أشخاص بحالات اختناق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل داخل مخزن أثاث مكون من ثلاث طوابق، بطريق "محور السيالة - بورسعيد"

وانتقلت قوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ، وفرض كردون أمنى فى موقع الحريق، فيما تم فصل الكهرباء والغاز بالعقار، وقامت قوات الإطفاء بالدفع بـ 8 سيارات وخزان مياه استراتيجى وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات.

وكشف الفحص المبدئى ؛ أن ماس كهربائى وراء اشتعال النيران التى نشبت بشكل سريع نتيجة وجود مواد قابلة للاشتعال داخل المخزن، والتهمت النيران محتويات العقار وما بداخلها بمنقولات والتى تتجاوز قيمتها مليون جنيه، وتم السيطرة على الحريق، فيما أصيب 3 أشخاص بحالات اختناق.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة ويقوم رجال المباحث بسماع اقوال شهود العيان واجراء التحريات لبيان ملابسات وظروف الحريق، وجار العرض على النيابة العامة.