بلاغ للنيابة يتهم تيك توكر شهيرة بالتحريض على الفسق
تقدم أحد المحامين ببلاغ لـنيابة القاهرة الجديدة الكلية يتهم فيه تيك توكر شهيرة بالتحريض على الفسق والفجور.
وقيدت القضية برقم 2491 لسنة 2024 ومن المقرر أن تحدد النيابة خلال الأيام المقبلة موعدا لنظر أولى جلسات المحاكمة.
وجاء في البلاغ المقدم من أحد المحامين للنائب العام أن التيك توكر “م.ف” تظهر في مقاطع فيديو وبثوث مباشرة عبر تطبيق تيك توك تحرض علي الفسق والفجور وتدعو إلي هدم قيم المجتمع ومبادئ الأسرة وإثارة الفتن وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
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