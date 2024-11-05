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حوادث

الداخلية تنظم الملتقى الأول للمواطنة الرقمية

الداخلية تنظم الملتقى
الداخلية تنظم الملتقى الأول للمواطنة الرقمية، فيتو

نظمت أكاديمية الشرطة الملتقى الأول للمواطنة الرقمية تحت شعار (تعلم – احمى – احترم) بمركز بحوث الشرطة، بمشاركة عدد من قيادات وزارتي الداخلية والشباب والرياضة، ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وبحضور عدد من طلبة الجامعات المصرية وكلية الشرطة.

الملتقى الأول للمواطنة الرقمية

وتناول الملتقى عددا من الموضوعات الهامة، منها: (جهود الحكومة فى مواجهة مخاطر التحول الرقمى وتعزيز المواطنة الرقمية وتنمية المهارات الرقمية للكوادر البشرية بمختلف الوزارات - دور وزارة الداخلية فى مواجهة العنف الرقمى وتحقيق الأمن السيبرانى وحماية البيانات الشخصية).

 وقد كان لتلك المناقشات الثرية بالغ الأثر الإيجابى لدى الحاضرين والمشاركين بالملتقى.

 

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