انخفاض ملحوظ في أسعار البيض.. هذه أبرز الأسباب.. والشعب التجارية تتوقع مزيدًا من الانخفاضات.. وخبراء: ضخ البيض المستورد سيحدث توازنًا بالأسواق

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار البيض انخفاضات ملحوظة في الأسواق، بالتزامن مع طرح وزارة التموين والتجارة الداخلية البيض المستورد في المجمعات الاستهلاكية، وأيضًا على إثر قرار المحكمة الاقتصادية الخاص بتغريم 4 من سماسرة البيض نحو 20 مليون جنيه.

انخفاض سعر كرتونة البيض في الأسواق، فيتو

فإلى التفاصيل التي نستعرضها في السطور الآتية:

انخفاض سعر كرتونة البيض في الأسواق، فيتو

تغريم 4 من سماسرة بيض المائدة 20 مليون جنيه لمخالفتهم قانون حماية المنافسة

قضت محكمة جنح اقتصادية القاهرة بتغريم 4 من سماسرة بيض المائدة بمبلغ 20 مليون جنيه، بواقع 5 مليون لكل منهم، وذلك لثبوت مخالفتهم لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ باتفاقهم فيما بينهم على تحديد سعر البيع اليومي لبيض المائدة سواء بالخفض أو الرفع أو التثبيت.

انخفاض أسعار البيض في الأسواق، فيتو

يحق للحكومة التحرك لتوفير بيض المائدة بأسعار مناسبة

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ أنه يحق للحكومة التحرك لتوفير بيض المائدة بأسعار مناسبة في ظل الارتفاع غير المبرر بالسوق المحلي.

الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، فيتو

القائمون على إنتاج البيض مش عايزين يرخصوا

وقال «السيد» إن «القائمون على إنتاج البيض مش عايزين يرخصوا فمن حق الحكومة أن تتحرك لاستيراد الكميات التي يحتاجها المواطنين بسعر جيد».

انخفاض أسعار البيض في الأسواق، فيتو

تكلفة كرتونة البيض لا تزيد عن 110 جنيهات

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة أن تكلفة إنتاج كرتونة البيض لا تزيد عن 110 جنيهات، في حين أنها تباع بسعر يتراوح ما بين 150 إلى 160 جنيها في المزارع أي جملة، وتصل للمستهلك بسعر 180 جنيها.

انخفاض سعر كرتونة البيض في الأسواق، فيتو

السبب في ارتفاع أسعار البيض المحلي مقارنة بتكلفته

وأضاف: أن السبب اليوم في ارتفاع أسعار البيض المحلي مقارنة بتكلفة إنتاجه يرجع إلى البائعين، ولكن أيضا المنتج يبالغ في الأسعار، وعليه فإن الزيادات غير مبررة.

انخفاض أسعار البيض في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار البيض بعد الإعلان عن دخول «التركي»

من جهته قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، إن أسعار البيض شهدت انخفاضات ملحوظة، على أعقاب إعلان وزراة التموين دخول كميات كبيرة من البيض التركي.

حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، فيتو

تصل لـ 15 جنيهات انخفاضًا في سعر البيض بالأسواق

وأوضح «المنوفي» أن أسعار البيض انخفضت انخفاضات تراوحت ما بين 10 و15 جنيها في الطبق عدد 30 بيضة، حيث تراجعت أسعار البيض الأبيض والأحمر من 175 جنيها الى 165 جنيها للمستهلك، وانخفض سعر البيض البلدي من 165 جنيها إلى 150 جنيها للطبق أي بمعدل 15 جنيها للطبق.

انخفاض سعر كرتونة البيض في الأسواق، فيتو

توقعات باستمرار انخفاض أسعار البيض خلال الفترة المقبلة

وأشار إلى أنه أسعار بيض البلدي خالفت المعتاد في السوق، إذ من المعتاد أن يكون سعر البيض البلدي أغلى من البيض الأحمر والأبيض بنحو 10 إلى 15 جنيها في الطبق، ومن المتوقع ان تواصل أسعار البيض في الانخفاض خلال المرحلة القليلة المقبلة.

انخفاض أسعار كرتونة البيض في الأسواق، فيتو

ضخ البيض المستورد سيحدث توازنًا وسيعمل على خفض الأسعار

وأشاد بتدخل وزارة التموين بالتعاقد على كميات كبيرة من البيض المستورد مما أدى إلى انخفاض سعره، وبالتالي تخفيف العبء على المواطنين وضبط الأسعار، وأن كميات البيض المستوردة من تركيا، والتي سيتم ضخها في منافذ الدولة والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع ستحدث توازنا ملحوظا وستعمل على خفض أسعار البيض محليا.

انخفاض أسعار البيض في الأسواق، فيتو

من المفترض أن يكون سعر البيض المحلي أرخص من المستورد

وأشار إلى أن البيض المستورد سيتم طرحه بسعر 150 جنيها للكرتونة كسعر نهائي للمستهلك، وبالتالي من المفترض أن يكون سعر البيض المحلي أرخص من المستورد.

انخفاض أسعار كرتونة البيض في الأسواق، فيتو

ضرورة كتابة أسعار وتاريخ الإنتاج على البيض المحلي أسوة بالمستورد

وطالب «المنوفي» بضرورة كتابة أسعار وتاريخ الإنتاج على البيض المحلي، كما يتم كتابته على البيض المستورد، وذلك حتى يعرف المستهلك السعر وتاريخ الإنتاج والصلاحية وهذا ليس أمرا صعبا.

انخفاض أسعار البيض في الأسواق، فيتو

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والتجزئة والمجمعات الاستهلاكية؛ في السطور الآتية:

انخفاض أسعار كرتونة البيض في الأسواق، فيتو

أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية

وبلغ سعر طبق البيض لعدد 30 بيضة نحو 150 جنيهًا، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية مع استيراد مليون طبق بيض مائدة لضخهم في المجمعات الاستهلاكية.

انخفاض سعر كرتونة البيض في الأسواق، فيتو

أسعار البيض الأبيض في الأسواق

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 156 جنيهًا و160 جنيهًا.

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض من 157 إلى 162 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

انخفاض سعر كرتونة البيض في الأسواق، فيتو

سعر كرتونة البيض الأبيض في الأسواق

وفي أسواق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ بلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 178.9 جنيه، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 125 جنيهًا و195 جنيهًا.

انخفاض سعر كرتونة البيض في الأسواق، فيتو

البيض الأبيض يسجل 8 جنيهات للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيض الأبيض نحو 6.3 جنيه للبيضة الواحدة، فيما تراوحت أسعار البيض أبيض من 4.25 جنيه إلى 8 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

انخفاض أسعار كرتونة البيض في الأسواق، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وسعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 158 جنيهًا إلى 163 جنيهًا.

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر من 159 جنيهًا إلى 165 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

انخفاض سعر كرتونة البيض في الأسواق، فيتو

أسعار البيض الأحمر في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وفي أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية؛ بلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 181.4 جنيه، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 165 جنيهًا و200 جنيه.

انخفاض سعر كرتونة البيض في الأسواق، فيتو

البيض الأحمر يسجل 8 جنيهات للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيضة نحو 6 جنيهات، وتراوحت أسعار البيض الأحمر من 5.5 جنيه إلى 8 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

انخفاض سعر كرتونة البيض في الأسواق، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 114 جنيهًا إلى 115 جنيهًا.

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم، ما بين 115 جنيهًا إلى 118 جنيهًا.

انخفاض أسعار البيض في الأسواق، فيتو

أسعار البيض البلدي بالأسواق

وفي أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 181.5 جنيه، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 140 جنيهًا و210 جنيهات.

البيض البلدي يسجل 8 جنيهات للبيضة في الأسواق

وعن أسعار البيض بلدي بلغ متوسط سعر البيضة نحو 6.6 جنيه، ليتراوح سعر البيض البلدي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات للبيضة.