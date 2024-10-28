الإثنين 28 أكتوبر 2024
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اقتصاد

أسعار البيض اليوم الإثنين 28 - 10- 2024

أسعار البيض اليوم
أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

 أسعار البيض اليوم، سجلت  أسعار البيض اليوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر 2024؛ استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك عقب انخفاضات كبيرة خلال تعاملات أمس الأحد وتراوحت الانخفاضات خلالها ما بين 5 و15 جنيهًا في الكرتونة، وذلك على إثر قرار المحكمة الاقتصادية الخاص بتغريم 4 من سماسرة البيض نحو 20 مليون جنيه

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

تغريم 4 من سماسرة بيض المائدة 20 مليون جنيه لمخالفتهم قانون حماية المنافسة 

وكانت محكمة جنح اقتصادية القاهرة قد قضت في الجنحة رقم 3095 لسنة 2024، بتغريم 4 من سماسرة بيض المائدة بمبلغ 20 مليون جنيه، وذلك بواقع 5 مليون لكل منهم، لاتفاقهم فيما بينهم على تحديد سعر البيع اليومي لبيض المائدة سواء بالخفض أو الرفع أو التثبيت؛ بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

 وتستعرض «فيتو» أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والمجمعات الاستهلاكية؛ في السطور الآتية:

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية

وبلغ سعر طبق البيض لعدد 30 بيضة نحو 150 جنيهًا، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية مع استيراد مليون طبق بيض مائدة لضخهم في المجمعات الاستهلاكية.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

 وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم،  بين 156 جنيهًا و160 جنيهًا.

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض من 157 إلى 162 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

 وسعر كرتونة  البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 158 جنيهًا إلى 163 جنيهًا.

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر من 159 جنيهًا إلى 165 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

 وعن سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 114 جنيهًا إلى 115 جنيهًا.

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم، ما بين 115 جنيهًا إلى 118 جنيهًا.

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رئيس شعبة الدواجن يكشف مفاجأة عن التكلفة الحقيقية لكرتونة البيض

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يصل لـ 15 جنيهًا، انخفاض ملحوظ في أسعار البيض اليوم الأحد

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