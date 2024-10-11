الكرتونة تصل لـ 200 جنيه، ارتفاع جديد في أسعار البيض بالأسواق

أسعار البيض اليوم في الأسواق، سجلت أسعار البيض ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الكرتونة الأسواق، ليصل سعر الكرتونة إلى 200 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

«فيتو» تستعرض أسعار البيض اليوم، ويشمل سعر كرتونة البيض البلدي، وسعر كرتونة البيض الأحمر، وسعر كرتونة البيض الأبيض، فضلًا عن سعر البيضة الواحدة بلدي وأبيض وأحمر، وذلك وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فجاءت كالآتي:

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

2.2 جنيه ارتفاعًا في أسعار البيض البلدي بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 177 جنيهًا، بارتفاع 2.2 جنيه عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 140 جنيهًا و200 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض البلدي يسجل 8 جنيهات للبيضة في الأسواق

فيما ارتفعت أسعار البيض بلدي ارتفاعًا طفيفًا قدره 20 قرشًا للبيضة الواحدة، ليبلغ متوسط سعر البيضة نحو 6.4 جنيه، ليتراوح سعر البيض البلدي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات للبيضة.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

70 قرشًا ارتفاعًا في أسعار البيض الأحمر

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 179.5 جنيه، بارتفاع 70 قرشًا عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 150 جنيهًا و200 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض الأحمر يسجل 8 جنيهات للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيضة نحو 6.3 جنيه، وتراوحت أسعار البيض الأحمر من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

جنيه ارتفاعًا في أسعار البيض الأبيض في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 176.4 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 125 جنيهًا و195 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض الأبيض يسجل 7.6 جنيه للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيض الأبيض نحو 7.3 جنيه للبيضة الواحدة، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، فيما تراوحت أسعار البيض أبيض من 4.25 جنيه إلى 7.6 جنيه للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.