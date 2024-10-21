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اقتصاد

كرتونة البلدي تنخفض 30 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الإثنين 21/ 10/ 2024

أسعار البيض اليوم
أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار البيض اليوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر 2024؛ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة والنصف جملة، إذ انخفض سعر البيض البلدي نحو 30 جنيهًا في الكرتونة مقارنة بسعرها السابق.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

وتستعرض «فيتو» أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة؛ في السطور الآتية:

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

 تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 162 جنيهًا و164 جنيهًا.

أسعار البيض الأبيض اليوم في محال النصف جملة

فيما تراوحت أسعار البيض الأبيض من 162 إلى 166 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات النصف جملة.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

 سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح ما بين 162 جنيهًا إلى 167 جنيهًا.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في محال النصف جملة

 بينما تراوحت أسعار البيض الأحمر من 166 جنيهًا إلى 170 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

 سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، تراوح ما بين 129 جنيهًا إلى 130 جنيهًا، بانخفاض 30 جنيهًا عن سعرها السابق.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في محال النصف جملة

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم، فتراوح ما بين 133 جنيهًا إلى 136 جنيهًا.

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الكرتونة تبدأ من 159 جنيها، تعرف على أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق

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