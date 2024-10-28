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اقتصاد

حازم المنوفي: انخفاض أسعار البيض بعد الإعلان عن دخول «التركي»

انخفاض أسعار البيض
انخفاض أسعار البيض في الأسواق، فيتو

 قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، إن أسعار البيض شهدت انخفاضات ملحوظة بعد الإعلان عن دخول كميات كبيرة من البيض التركي.

 

10 جنيهات انخفاضًا في سعر البيض

 وأوضح المنوفي في تصريحات صحفية اليوم أن أسعار البيض انخفضت بقيمة 10 جنيهات في الطبق، حيث تراجعت الأسعار من 175 جنيها الى 165 جنيها للمستهلك للبيض الأحمر والأبيض، وانخفاض البيض البلدي من 165 جنيها إلى 150 جنيها للطبق أي بمعدل 15 جنيها للطبق، رغم أنه من المعتاد أن يكون سعر البيض البلدي أغلى من البيض الأحمر والأبيض بحوالي 10 إلى 15 جنيها في الطبق، ومن المتوقع ان تواصل أسعار البيض في الانخفاض خلال المرحلة القليلة المقبلة.

وأشار المنوفي إلى أن كميات البيض المستوردة من تركيا، والتي سيتم ضخها في منافذ الدولة والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع ستحدث توازنا ملحوظا وستعمل على خفض أسعار البيض محليا. 

وطالب رئيس جمعية عين لحماية  التاجر والمستهلك بأنه يجب كتابة أسعار وتاريخ الإنتاج على البيض المحلي، كما يتم كتابته على البيض المستورد، وذلك حتى يعرف المستهلك السعر وتاريخ الإنتاج والصلاحية وهذا ليس أمرا صعبا. 

وأشار المنوفي إلى أن البيض المستورد سيتم طرحه بسعر 150 جنيها للكرتونة كسعر نهائي للمستهلك، وبالتالي من المفترض أن يكون سعر البيض المحلي أرخص من المستورد لأنه لا يتم تحميله الشحن والنولون وما إلى ذلك.

وأشاد المنوفي بتدخل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاقد على كميات كبيرة من البيض المستورد مما أدى إلى انخفاض سعره، وبالتالي تخفيف العبء على المواطنين وضبط الأسعار.

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