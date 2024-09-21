الواحدة بـ 6.5 جنيه، تعرف على أسعار البيض اليوم في الأسواق

أسعار البيض اليوم في الأسواق، سجلت أسعار البيض تباينًا ملحوظة في الأسواق، بالتزامن مع بدء العام الدراسي في المدارس الحكومية اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر الجاري.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

«فيتو» تستعرض أسعار البيض اليوم، ويشمل سعر كرتونة البيض البلدي، وسعر كرتونة البيض الأحمر، وسعر كرتونة البيض الأبيض، فضلًا عن سعر البيضة الواحدة بلدي وأبيض وأحمر، وذلك وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فجاءت كالآتي:

5 جنيهات ارتفاعًا في أسعار البيض البلدي بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 177 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 160 جنيهًا و190 جنيهًا.

البيض البلدي يسجل 7 جنيهات للبيضة في الأسواق

فيما ارتفعت أسعار البيض بلدي ارتفاعًا طفيفًا قدره 15 قرشًا للبيضة الواحدة، ليبلغ متوسط سعر البيضة نحو 6.4 جنيه، ليتراوح سعر البيض البلدي من 5.5 جنيه إلى 7 جنيهات للبيضة.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض الأحمر في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 171.4 جنيه، بانخفاض 2.5 جنيه عن سعره السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 158 جنيهًا و195 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض الأحمر يسجل 6.5 جنيه للبيضة في الأسواق

وانخفض سعر البيض الأحمر؛ ليبلغ متوسط سعر البيضة نحو 6 جنيهات، وتراوحت أسعار البيض الأحمر من 5.5 جنيه إلى 6.5 جنيه للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

أسعار البيض الأبيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 166.3 جنيه، بانخفاض 3.5 جنيه عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 125 جنيهًا و195 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض الأبيض يسجل 6.5 جنيه للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيض الأبيض نحو 5.8 جنيه للبيضة الواحدة، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار البيض أبيض من 4.25 جنيه إلى 6.5 جنيه للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.