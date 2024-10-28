وزير التموين: السيطرة على سعر البيض بالأسواق

أشاد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالتعاون بين الوزارات والمحافظات ورجال الأعمال والمطورين وتوفير قاعدة بيانات لتطوير وتنمية التجارة الداخلية.

وأكد وزير التموين أنه من خلال قاعدة المعلومات والبيانات الضخمة تمكنا من السيطرة على سعر سلعة البيض التي كانت سببًا في صداع بالأسواق المصرية، من خلال استخدام المعلومات المتاحة والعمل على توظيفها.

وشدد وزير التموين على أهمية التجارة الداخلية والتي تعتبر ذراع مهم يساعد على تقديم خدمات افضل لمستحقي الدعم التموين.

جاء ذلك خلال فعاليات توقيع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود إنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبنى سويف وتتضمن المشروعات أنشطة متنوعة منها هايبر ماركت وأسواق جملة ومناطق ترفيهية وأندية اجتماعية وخدمات حكومية ومحطات خدمة وتمويل سيارات ومخازن أدوية وأنشطة تجارية متنوعة بحضور الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية واللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي والدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وممثلي الجهات المعنية والتنفيذية.

‎ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في إنشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة.