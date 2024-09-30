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اقتصاد

بزيادة تصل 2.5 جنيه، ارتفاع أسعار البيض في الأسواق

سعر كرتونة البيض
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض اليوم في الأسواق، سجلت أسعار البيض ارتفاعًا ملحوظة في سعر الكرتونة الأسواق، تراوح ما بين 1.5 جنيه إلى 2.5 جنيه في كرتونة البيض.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

«فيتو» تستعرض  أسعار البيض اليوم، ويشمل سعر كرتونة البيض البلدي، وسعر كرتونة البيض الأحمر، وسعر كرتونة البيض الأبيض، فضلًا عن سعر البيضة الواحدة بلدي وأبيض وأحمر، وذلك وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فجاءت كالآتي:

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

2.5 جنيه ارتفاعًا في أسعار البيض البلدي بالأسواق

 وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 177.5 جنيه، بارتفاع 2.5 جنيه عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 140 جنيهًا و210 جنيهات.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض البلدي يسجل 8 جنيهات للبيضة في الأسواق

فيما ارتفعت أسعار البيض بلدي ارتفاعًا طفيفًا قدره 20 قرشًا للبيضة الواحدة، ليبلغ متوسط سعر البيضة نحو 6.6 جنيه، ليتراوح سعر البيض البلدي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات للبيضة.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

 1.5 جنيه ارتفاعًا في أسعار البيض الأحمر 

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 180 جنيهًا، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعره السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 185 جنيهًا و200 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض الأحمر يسجل 8 جنيهات للبيضة في الأسواق

وارتفع سعر البيض الأحمر بنحو 10 قروش؛ ليبلغ متوسط سعر البيضة نحو 6.5 جنيه، وتراوحت أسعار البيض الأحمر من 5.5 جنيه إلى 8 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

1.5 جنيه ارتفاعًا في أسعار البيض الأبيض في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 176 جنيهًا، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 125 جنيهًا و195 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض الأبيض يسجل 8 جنيهات للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيض الأبيض نحو 6.4 جنيه للبيضة الواحدة، فيما تراوحت أسعار البيض أبيض من 4.25 جنيه إلى 8 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

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أسعار البيض اليوم الإثنين في الأسواق

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تباين أسعار البيض في الأسواق اليوم الجمعة

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