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اقتصاد

رئيس شعبة الدواجن يكشف مفاجأة عن التكلفة الحقيقية لكرتونة البيض

اسعار البيض، فيتو
اسعار البيض، فيتو

ارتفاع أسعار البيض، قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن: إنه يحق للدولة التحرك لتوفير بيض المائدة بأسعار مناسبة في ظل الارتفاع غير المبرر بالسوق المحلي.

 

مشكلة منتجي بيض المائدة

أسعار البيض، وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"القائمون على إنتاج البيض مش عايزين يرخصوا فمن حق الدولة أن تتحرك لاستيراد الكميات التي يحتاجها المواطنين بسعر جيد".

 

تكلفة كرتونة البيض

ولفت إلى أن تكلفة كرتونة البيض 110 جنيهات في المزارع في حين أنها تباع بسعر يتراوح ما بين 150 إلى 160 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 180 جنيها.

 

يصل لـ 15 جنيهًا، انخفاض ملحوظ في أسعار البيض اليوم الأحد

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد 27- 10- 2024

السبب وراء ارتفاع أسعار البيض

وتابع: "السبب اليوم في ارتفاع أسعار البيض من البائعين ولكن أيضا المنتج يبالغ في الأسعار وهذا غير مبرر".

 وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم،  بين 156 جنيهًا و160 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعرها السابق.

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض من 157 إلى 162 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

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