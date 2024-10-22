هذه هي الأجيال التي ستحاربنا، صحفي إسرائيلي يستفز الليبيين بتغريدة عن حفل تامر حسني

أثارت تغريدة الصحفي الإسرائيلي المثير للجدل، إيدى كوهين، غضب الشعب الليبي، بعدما سخر من حجم الحضور الجماهيري لحفل المطرب تامر حسني، مستغلا اسم عمر المختار.

إيدي كوهين يسخر من الحضور الضخم لحفل تامر حسني

وكان إيدي كوهين المعروف بتغريداته المستفزة للشعوب العربية، قد علق على الحضور الجماهيري الضخم الذي شهده الحفل الأخير للفنان تامر حسني، وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "هذه هي الأجيال التي ستحاربنا وستحارب الغرب حسب عمر المختار".

تغريدة إيدي كوهين عن حفل تامر حسنى، فيتو

ربط اسم عمر المختار بالتصريح حول الحضور الضخم لـ حفل تامر حسنى، أثار استياء الليبيين، نظرا لمكانة الشيخ عمر المختار الذي يعد أبرز رموز الجهاد والنضال ضد الاستعمار الإيطالي في البلاد.

إيدي كوهين يستغل اسم عمر المختار بتغريدة حفل تامر حسني

ولقب المجاهد عمر المختار بـ"أسد الصحراء" وقاد المقاومة الليبية ضد الاحتلال الإيطالي لأكثر من عقدين قبل أن يقبض عليه ويتم إعدامه عام 1931.

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وعبر الليبيون عن غضبهم من تغريدة إيدي كوهين، وأكدوا أن عمر المختار هو "رمز للوطنية والكرامة"، وأن محاولة الاستهانة به تشكل استفزازا لمشاعرهم الوطنية.