السبت 19 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أول تعليق من تامر حسني على سوء التنظيم وانسحابه من حفله بالإسكندرية

تامر حسني.فيتو
تامر حسني.فيتو

علق النجم تامر حسني على قرار عدم استكمال حفله في الإسكندرية الذي أقيم مساء الجمعة، وذلك بسبب سوء التنظيم، وحالات الإغماء العديدة التي شهدها الحفل بسبب الزحام الشديد.

حفل تامر حسني فى الاسكندرية

وقال تامر حسني عبر حسابه الرسمي بانستجرام: زيارتي للإسكندرية حدث عظيم بالنسبة لي بستناه كل سنة أو سنتين، وخصوصًا إنه يوم تكريم الطلاب الجدد، وده يوم غرضه التشجيع العلمي لطلاب مصر، وليست حفلة من باب الاحتفال بلا هدف.

مضيفا: تشرفت بوجودي وسط أهلي حبايب قلبي الجمهور الإسكندراني العظيم، وعارف إن العدد كان فوق التوقعات بكتير وبالفعل كان في تدافع، من بعض الناس وواثق إنه غير مقصود، بس يمكن عشان الحفلة دي تخطت التوقعات في حجم الحضور وخصوصًا الإقبال ساعة الحفل كان مفاجئ للجميع.

واختتم تامر حسني حديثه ب:غنيت ساعة ونص حرصًا على سلامتكم، مليون مبروك لجيل الثانوية العامة يارب تكون سنة علمية سهلة وتعدوا منها على جامِعاتكم وحياتكم العملية بعد كدا، وشكرًا لكل اللي تعبوا في اليوم ده، كل التوفيق للجميع.. إسكندرية أجدع ناس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حفل تامر حسني في الاسكندرية حفل تامر حسني تامر حسنى فى الاسكندرية النجم تامر حسني

الأكثر قراءة

الحكومة توضح موقفها من تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة بعد زيادة أسعار الوقود

خبير اقتصادي يوضح مصير أسعار الذهب والدولار خلال الفترة المقبلة

بعد تحريك أسعار الوقود، الحكومة تكشف طلبات صندوق النقد وموعد المراجعة

انخفاض طن اليوريا العادي 4655.5 جنيها، ننشر أسعار الأسمدة في الأسواق اليوم السبت

إنهاء خدمة أمين شرطة بسبب تجاوزه مع أحد السياح بالمنطقة الأثرية بالأهرامات

رئيس شعبة المخابز: لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم بشرط (فيديو)

بعد السنوار.. 3 قيادات للمقاومة تبحث عنهم إسرائيل بمئات الآلاف من الدولارات (إنفوجراف)

الحكومة تكشف موعد الزيادة الجديدة في أسعار المواد البترولية

منوعات

المزيد

نجاح عملية زرع وجه وعين بالولايات المتحدة

بـ 9 ملايين دولار، بيع نسخة قديمة من الدستور الأمريكي في مزاد علني

الاستلقاء فوق حبات الزيتون، طقوس غريبة لجذب العريس في بلاد الشام

الصين تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحفيز الطلاب على الدراسة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 19/10/2024

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

بكام كيلو الأرز بالأسواق اليوم السبت 19/ 10/ 2024؟

المزيد
ads

انفوجراف

بعد السنوار.. 3 قيادات للمقاومة تبحث عنهم إسرائيل بمئات الآلاف من الدولارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر: على المبتلَى أن ينظر لحكمة الله تعالى من محنته ويكون عند مراده منه في البلاء

علاقة السحر بتأخر الزواج وهذه طريقة إبطاله

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بالخير والرفاهية والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية