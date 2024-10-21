الصحة العالمية تجلي ألف امرأة وطفل من مصابي غزة للعلاج في الاتحاد الأوروبي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أنها ستنقل ألف امرأة وطفل من المصابين في قطاع غزة إلى الاتحاد الأوروبي لتلقي العلاج.

الصحة العالمية تعتزم نقل ألف امرأة وطفل من مصابي غزة للعلاج

وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية لأوروبا هانس كلوجه خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس أنه سيتم إجلاء ما يصل إلى ألف امرأة وطفل مصابين ومرضى من قطاع غزة خلال الأشهر المقبلة".

وقال هانس كلوغه إن إسرائيل تعهدت بالسماح بحوالى "ألف عملية إجلاء طبية إضافية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة".

تسهيل نقل المصابين من غزة

ولفت إلى أن منظمة الصحة ستقوم بتسهيل هذه العمليات بالتعاون مع الدول المعنية.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت، أمس الأحد، إسرائيل إلى فتح المزيد من الطرق المؤدية إلى قطاع غزة لتسهيل توصيل المساعدات إلى السكان، واصفة المشاهد في شمال القطاع بالمروعة.

ولفتت المنظمة الإنسانية إلى أن المشاهد في شمال غزة "مروعة وسط تقارير عن مقتل العشرات في بيت لاهيا".