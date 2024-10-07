أسعار تذاكر حفل تامر حسني في الإسكندرية

يحيي الفنان تامر حسني حفل غنائي في الإسكندرية يوم 18 أكتوبر الجاري ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

حفل تامر حسني في الإسكندرية

وطرحتِ الشركة المنظمة لحفل تامر حسني أسعار التذاكر وجاءت الفئات كالاتي الفئة الأولى 250 جنيه والفئة الثانية 375 جنيهًا والفئة الثالثة سعرها 575 جنيهًا والفئة الرابعة 800 جنيه والفئة الخامسة والأخيرة 2000 جنيه.

ومن ناحية أخري، تستعد شاشات العرض السينمائي لإستقبال فيلم رومانسي جديد من بطولة الفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد والذي حمل اسم “ري ستارت”.

فيلم ريستارت

ينافس تامر حسني بالفيلم الجديد “ريستارت” ضمن ماراثون أفلام الصيف 2025، ومن المقرر عرض الفيلم في دور العرض السينمائي فى عيد الفطر العام المقبل، وليس عرضه بموسم رأس السنة كما تم التداول خلال الساعات القليلة الماضية، ويجمع فيلم “ريستارت” بين الجانبين الكوميدي والرومانسي.

ويشهد الفيلم تعاونًا ثانيًا بين “تامر” وهنا الزاهد، بعد ظهورهما معًا في فيلم “بحبك”، وتعاونًا ثالثًا بين "تامر" والمخرجة سارة وفيق بعد فيلمي: “مش أنا” و"تاج".