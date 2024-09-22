أول تعليق لـ تامر حسني بعد حفله بالساحل الشمالي (صور)
أعرب النجم تامر حسني عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “إنستجرام” عن سعادته بعد حفله الذي أقيم مؤخرا بالساحل الشمالي، ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي.
حفل تامر حسني
ونشر تامر حسني صورا من الحفل وعلق عليها قائلا: "تشرفت بالغناء في العيد الوطني السعودي مع الجالية السعودية الغالية على أرض مصر الحبيبة بمراسي، شرفتونا ونورتونا".
تامر حسني
وكان تامر حسني قد انتهى مؤخرا من تصوير مشاهد فيلمه الجديد “ريستارت” مع هنا الزاهد وباسم سمرة تحت قيادة المخرجة سارة وفيق.
وأكد تامر حسني أن من المقرر أن يعرض فيلمه الجديد ريستارت في عيد الفطر المبارك لعام 2025.
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