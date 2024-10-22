أخبار الحوادث اليوم: نجار ينهي حياة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية.. تأجيل قضية أحمد فتوح لهذا الموعد.. الداخلية تفتتح مقرا جديدا للجوازات بالمجمع الأمني
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
نجار ينهى حياة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية وأموالها أثناء نومها بالشرقية
نجح رجال المباحث الشرقية، فى ضبط نجار لقيامه بإرتكاب واقعة مقتل مسنة والاستيلاء على مشغولات ذهبية ومبلغ مالى.
سقوط فنى تحاليل لتقليد العملات الوطنية وترويجها فى أكتوبر
تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط فنى تحاليل؛ لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تقليد العملات وترويجها.
ضبط صاحب شركة للإتجار فى العقاقير المهربة جمركيًّا ومغشوشة بالشروق
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب شركة توريدات "له معلومات جنائية") حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزته (كمية كبيرة من العقاقير والأدوية - كمية من الملصقات - مبلغ مالى).
قرار رادع من المحكمة التأديبية ضد معلم تحرش بطالبات مدرسة في الجيزة
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بفصل موظف بإحدى مدارس محافظة الجيزة، لتحرشه جنسيًا بعددٍ من طالبات المرحلة الإعدادية بالمدرسة، وبالخصم ١٥ يوما لمديرة المدرسة.
النائب العام يلتقي نائب رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية
التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، بوستجان سكرليك، نائب رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية.
تأجيل قضية أحمد فتوح لهذا الموعد للمرافعة (فيديو)
أجرت فيتو بثا مباشرا لرصد تفاصيل جلسة محاكمة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك بمحكمة جنايات مطروح، بتهمة القتل الخطأ وتعاطي وحيازة مواد مخدرة، وقيادة سيارة برعونة تحت تأثير المخدر.
حيثيات الحبس 3 سنوات للمتهمين في قضية فبركة سحر مؤمن زكريا
أودعت محكمة جنح الخليفة برئاسة المستشار خالد محمد ناجي شحاتة، حيثيات الحكم على المتهمين في واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا في القضية رقم 6904 لسنة 2024 جنح قسم الخليفة.
القبض على المتهم بإنهاء حياة ابنة زوجته بالمقطم
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهم بانهاء حياة ابنة زوجته بعد وصلة تعذيب بمنطقة المقطم.
وزارة الداخلية تفتتح مقرا جديدا للجوازات بالمجمع الأمني بالقاهرة الجديدة (صور)
بدأت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق، في تشغيل مقر الجوازات الكائن بالمجمع الأمني بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، لتقديم كافة الخدمات الجماهيرية للمواطنين الراغبين فى الحصول عليها من بينها جوازات السفر، وشهادات التحركات.
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